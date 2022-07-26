Bursa'da Mudanya'dan Özdilek'e dönüşü kolu 15 gün Korupark'tan sağlanacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Emek-Şehir Hastanesi hattına ilişkin Bursaray çalışmaları kapsamında Mudanya Yolu'nda trafikte düzenlemeye gidiyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruya göre Bursaray Emek – Şehir Hastanesi hattı inşaatı kapsamındaki yol genişletme imalatları kapsamında Mudanya Bursa istikametindeki Özdilek dönüş kolu 27 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren 15 gün süre ile trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin Mudanya Özdilek dönüşü için Korupark Kavşağı’nı kullanmaları gerekecek.