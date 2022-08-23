Bursa'da Milli Eğitim yeni döneme hazırlanıyor

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde İlçe Millî Eğitim Müdürleriyle bir araya geldi. Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen toplantıda yeni eğitim öğretim yılıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa'da bin 949 okulda 40 bin öğretmen, 600 bini aşkın öğrenciyle büyük bir aile olduklarını belirterek, yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların 17 ilçede büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

"Çok sevdiğimiz öğrencilerimizin okulları şenlendireceği günü sabırsızlıkla bekliyoruz" diyen Müdür Gür, bakanlığın özellikle mesleki eğitim alanında üretmeyi bilen ve istihdam odaklı bir politik hareketliliğine dikkati çekerek, "Türkiye'de mesleki eğitim gün geçtikçe güçleniyor. Bu sayede ülkemiz daha da güçleniyor. Bu kapsamda Türkiye'nin millî teknoloji hamlesinin en stratejik şehri olan ve mesleki eğitime ilginin her geçen gün arttığı Bursa'da başarı elde eden gençlerimizin ülkemizin yarınlarına büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Bursa eğitim ailesi olarak bu vizyonla ülkemiz ve şehrimiz için büyük bir özveriyle çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Öncelikli hedefimiz Bursa’ya yakışan hizmeti sunmak" diye konuştu.



Müdür Gür, değerlendirme toplantısında ayrıca toplantıda eğitim yatırımları, okulların hazır hale getirilmesi için yapılan çalışmalar, uygulaması devam eden ve bu yıl uygulanacak projeler, okulların fiziki durumları, ders kitapları, öğrenci kayıtları, bu yıl gerçekleştirilecek merkezi sistem sınavları, Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi, mesleki eğitim merkezleri, köy yaşam merkezleri, hayatboyu öğrenme merkezleri ve kurs faaliyetleri gibi konuları da görüştü.