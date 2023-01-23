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Bursa'da metronun yeni rotası: Görükle

GÜNDEM 23.01.2023, 18:00
Bursa'da metronun yeni rotası: Görükle

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şehri demir ağlarla örme hedefiyle hayata geçirdiği yatırımlara Üniversite–Görükle metro hattı da eklendi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından yapılacak projenin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.BURSA (İGFA) - İlk kez 2002 yılında hizmete açılan 17 kilometrelik hat sayesinde raylı ulaşımla tanışan Bursa, üzerinden geçen 20 yılda raylı ulaşımda önemli bir mesafe kat etti.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 100 milyon yolcunun taşındığı Bursaray’a 22 kilometre daha hat eklenirken, Kestel'den Üniversite ve Emek’e kadar toplam hat uzunluğu 39 kilometreye çıktı. Bunun yanında, kent merkezindeki T1 ve T3 ile Kent Meydanı–Terminal arasındaki T2 hattı ile birlikte toplam 16,7 kilometre tramvay hattı da kente kazandırılmış oldu.

BAKANLIK DEVREDE

Büyükşehir Belediyesi tüm bu yatırımları kendi imkanları ile hayata geçirirken, yeni raylı sistem yatırımları için Ulaştırma Bakanlığı devreye girdi. Bursa Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Emek–Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı, Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Bakanlık tarafından imalatına başlanan 6.1 kilometrelik 4 istasyonlu hatta inşaat devam ederken, projede kazık imalatlarının yüzde 60’ı tamamlandı, kazı ve dolgu işlerinin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 33’e çıktı.

Bu arada, Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi kampüsünde sonlanan batı hattını ‘öğrenci yerleşiminin yoğun olduğu’ Görükle’ye uzatma projesine de Bakanlık destek verdi. İnşaatın devam ettiği Emek–YHT Gar-Şehir Hastanesi projesine, 3,5 kilometre hat uzunluğunda ve iki istasyonlu Üniversite-Görükle uzatması da dahil edildi. ‘Üniversiteliler başta olmak üzere’ Görükle halkının üniversiteye ve kent merkezine kesintisiz ulaşımını sağlayacak yeni hattın temeli, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atıldı. Hafta sonu Bursa’daki toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalışsın mikserler, ya Allah bismillah” diyerek temelini attığı projenin şehre hayırlı olmasını diledi.

BURSA’YA YATIRIM YAĞMURU

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere’ tüm bakanlıkların bu dönem Bursa’ya önemli yatırımlar kazandırdıklarını hatırlattı. Merkezi hükümet ile yerel yönetimin uyum içerisinde olmasının sağladığı avantajların Bursa’da en iyi şekilde görüldüğünü hatırlatan Başkan Aktaş, “Üniversite hattının Görükle’ye kadar uzatılması, seçim vaatlerimiz arasındaydı. Bu konuda da Ulaştırma Bakanlığı’mızdan destek geldi ve yatırım başladı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Bursa’dan destek ve yatırımlarını esirgemeyen tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Aç-kapa şeklinde yer altından geçecek 3,5 kilometrelik Görükle hattı projesi kapsamında, mevcut Odunluk’daki depo sahası ile birlikte, şehrin tüm metro araç filosunun tamir-bakım ve parklanma ihtiyacına hizmet edecek 93 bin 500 metrekare alanlı depo sahası da yapılacak.

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