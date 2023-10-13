Bursa'da metal işçilerinden yeni eylem kararı

Birleşik Metal-İş'e bağlı sendikalı üyeler, MESS'in uzlaşmaz ve dayatmacı tavrının devam etmesi dolayısıyla yeni eylem kararlarını uygulamaya başladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Türk Prysmian Kablo Fabrikası'nda örgütlü bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası'na bağlı üyelere açıklamayı Bursa Şube Başkanı Gökhan Aydın yaptı. Fabrika önünde işçilere seslenen Aydın, MESS’in talepleri karşılayacak yaklaşım göstermemesinden ötürü 13 ve 20 Ekim Cuma günlerinde üretimden gelen gücü kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

FAZLA MESAİYE KALMAYACAKLAR

Bugün (13 Ekim Cuma) itibariyle gündüz vardiyasından başlayarak MESS ile üçüncü görüşme tarihi olan 25 Ekim 2023’e kadar, grup toplu sözleşme kapsamındaki tüm işyerlerinde üyelerimiz fazla mesaiye kalmayacaklarını belirten Aydın, haklı mücadelelerin büyüyerek ve kararlılıkla devam edeceğini ve kazananın metal işçileri olacağını kaydetti.

Aydın, son yıllarda iyice artan hayat pahalılığı karşısında, tüm metal işçileri MESS sözleşmesinden insanca yaşayabilecekleri bir zam oranı çıkmasını beklediklerinin bir kez daha altını çizdi.

Hatırlanacağı gibi, işveren sendikası MESS ile Grup Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, daha önce 28 Eylül’de yapılan ilk görüşmede dile getirilen ve toplu sözleşme teklifimizde de yer alan, ücretlere toplu sözleşme öncesi 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere zam yapılması ve bu zammın toplu sözleşme süreci sonrası ortaya çıkacak ilk 6 aylık ücret zammından mahsup edilmesi yönündeki avans talebi, 10 Ekim 2023 tarihinde yapılan ikinci görüşmede de yinelemiş, uzlaşma sağlanamamıştı.