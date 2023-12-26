Bursa'da metal işçileri seslerini Mudanya'dan yükseltti

Toplu İş Sözleşmesi sürecinde anlaşmaya varamayan Birleşik Metal-İş Sendikası'na bağlı metal işçileri, Mudanya'da da örgütlü bulundukları Türk Prysmian Kablo Fabrikası'ndan seslerini Genel Başkan Özkan Atar'ın da katılımıyla meydanlardan yükseltti.BURSA (İGFA) - 2023-2025 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşmaya varılamaması dolayısıyla alanlara çıkan sendikalı üyelerin ülke genelindeki mücadelesi sürüyor.

Mudanya'da da örgütlü oldukları Prysmian Fabrikası'nda çalışan işçiler, vardiya çıkışında fabrika önünde toplanarak ilçe girişindeki iskele meydanına tepki yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşe, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar ile merkez yöneticileri ve fabrika sendika baş temsilcisi Ekrem Şaş'ın da katılım sağladı. Bursa asfaltından Demirhane İstasyon Caddesi'ni takiben İskele Meydanı'na ulaşan sendikalı üyeler, "Metal işçileri köle değil", "Sadaka değil toplu sözleşme" sloganları atarak, burada "MESS dayatmalarına hayır" pankartı açtı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar, işyerlerindeki eylemleri yoğunlaştırdıklarını belirterek, grev hazırlıklarına yönelik grev eğitimlerini bu hafta başlattıklarını açıkladı. Meydanlardan metal işçilerinin sesini daha da yükselteceğini söyleyen Atar, "Metal işçileri olarak adım adım greve gidiyoruz. MESS, TİS görüşmeleri boyunca uzlaşmaz tavrını sürdürmüş, metal işçilerinin tartışmaya bile açmayacağı tekliflerle karşımıza gelmiştir. Patronlara milyonlar kazandırırken, işlerimiz kötü masallarına inanmıyoruz. Ne ürettiğimizi, ne kadar kazandırdığımızı çok iyi biliyoruz. Ürettiğimiz değerden hakkımız olanı istiyoruz" diye konuştu.

Bu hafta arabulucu toplantıların yapılacağını kaydeden Genel Başkan Özkan Atar, raporun sendikaya ulaşması sonrasında hızlıca grev kararı alacaklarını belirtti. Atar, talepleri karşılanana kadar eylemlerini arttırarak sürdüreceklerini söyledi.