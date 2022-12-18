Bursa'da meslek liselerinin geliri 130 milyon TL'ye ulaştı

Bursa’da mesleki liselerinde eğitim-istihdam-üretim alanında büyük bir değişim ve gelişim yaşandığı ifade eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, meslek liselerinin döner sermaye gelirinin 130 milyon liraya ulaştığını söyledi.BURSA (İGFA) - Meslek liseleri Milli Teknoloji Hamlesinin Başkenti Bursa’da ‘eğitimin üreten yüzü’ olmaya devam ediyor.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa’da mesleki eğitim alanında yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bursa'nın bir sanayi şehri olduğu gibi çok yüksek bir potansiyele sahipi olduğuna dikkati çeken Müdür Gür, mesleki eğitimin çıtasını çok daha yukarılara çıkarmak için ekip arkadaşlarıyla birlikte Bakanlığın geliştirdiği politikalar doğrultusunda çalışmalarımıza yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Bursa'daki meslek liselerinde döner sermaye kapsamında yapılan üretimden elde edilen gelirde tarihi bir başarı yakalandığını ifade eden Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, bugün pek çok alanda üretim yapmaya başlayan meslek liselerin Türkiye’nin dört bir yanındaki okullarımız için üretilen ekmek fırınlarını ilk akla gelen çalışmalar arasında olduğunu kaydetti. "Meslek liselerimiz, 2017 yılında 5,6 milyon lira gelir ederken Kovid-19 salgın sürecinin yaşandığı 2020 yılında bu rakamı 19,8 milyon liraya yükseltti" diyen Gür, "2021 yılını ise 33 milyon lira ciro ile kapatan Bursa, bugün itibarıyla 130 milyon TL’lik üretim gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attı. 85 meslek lisemizden 51’inde Döner Sermaye İşletmesi kurulmuş durumda. Öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte, “üreterek öğrenme” odağında yürüttüğümüz döner sermaye işlerinin gelişimi için büyük bir şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okullarımızın bu çerçevede bir başlangıç yapmalarını ve üretim sisteminin içinde yer almaları için onları teşvik ediyoruz. Öğrencilerimiz üreterek öğreniyor, aynı zamanda okurken para kazanmaya başlamış oluyorlar. Öğrencilerimizin üreterek öğrenmeleri, mesleki eğitim ruhunun yakalanması için büyük önem arz ediyor.” diye konuştu.

“TOPHANE MTAL ÜRETİM GELİRİYLE TÜRKİYE’DE İKİNCİ SIRADA YER ALDI”

Küreselleşen ekonomik yapı içinde eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi sektör-öğrenci arasındaki buluşmanın sağlanmasıyla mümkün olabileceğini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür: “Bursa, döner sermaye kapsamında en çok gelir elde eden iller arasında yer alırken; Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, üretim geliriyle Türkiye’de ikincisi olma başarısı gösterdi. Üreten meslek liselerimiz, üreten güçlü Türkiye için çok büyük bir önem arz ediyor. Bursa mesleki eğitim alanında oldukça güçlü sektör kümelenmesinin olduğu önemli iller arasında yer alıyor. Bizlere bu süreçte desteklerini her zaman yanında hissettiğimiz Bakanımız Sayın Mahmut Özer’e, Bakanlığımıza, şehrimizde mesleki eğitime gönül vermiş tüm paydaşlarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.