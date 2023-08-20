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Bursa'da mazgala düşen kaya sansarı doğal ortama salındı
GÜNDEM 20.08.2023, 15:06
Bursa'da havalandırma mazgalına düşen kaya sansarı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekplerince kurtarılarak, doğaya salındı.BURSA (İGFA) - Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde bulunan havalandırma mazgalına düşen kaya sansarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koruma-kurtarma ekibince kurtarıldı.
Ekipler, kaya sansarını bulunduğu yerden alarak, gerekli tedavi işlemleri sonrasında doğal yaşam ortamına saldı.
Müdürlük, ekiplerin o anlara ilişkin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
https://twitter.com/Dkmp2BolgeBursa/status/1692533708543164692
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