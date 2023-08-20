Bursa'da mazgala düşen kaya sansarı doğal ortama salındı

Bursa'da havalandırma mazgalına düşen kaya sansarı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekplerince kurtarılarak, doğaya salındı.BURSA (İGFA) - Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde bulunan havalandırma mazgalına düşen kaya sansarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koruma-kurtarma ekibince kurtarıldı.

Ekipler, kaya sansarını bulunduğu yerden alarak, gerekli tedavi işlemleri sonrasında doğal yaşam ortamına saldı.

Müdürlük, ekiplerin o anlara ilişkin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

https://twitter.com/Dkmp2BolgeBursa/status/1692533708543164692