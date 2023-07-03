Bursa'da mantar yetiştiricileri kursiyerlerine teknik gezi

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle açılan “Mantar Yetiştiriciliği Kursu"nda eğitim alan kursiyerlere teknik gezi düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bereket Ana Toplantı Salonu'nda 37 kursiyere 88 saat süren mantar yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Eğitimle birlikte faaliyette olan mantar üretim tesislerine teknik gezi de düzenlenerek kursiyerlerin aldıkları eğitim kapsamında, üretim şekli ve safhalarını yerinde görmeleri ve teorik bilgilerini pekiştirmeleri sağlandı.

Ziraat Mühendisi ve Kurs Eğiticilerinden Şahin Değirmen 'in refakati ile gerçekleşen teknik gezide, Mudanya'nın Ülkü Mahallesi'nde ATD, Mantar tesislerinde istiridye mantarlarının üretim aşamaları yerinde gösterildi.

Mudanya'nın Hançerli Mahallesi'nde 2017 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamın da ilk çadırı kurulan ve Haziran 2023 itibariyle 4 çadıra ulaşan tesiste kurulum ve üretim aşamaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Beyaz Şapkalı Mantar üretim safhalarını yerinde görmek için Mustafakemalpaşa'da kurulu Orjin Mantar tesisi ziyaret edildi.

ATD Mantar tesisinin sahibi Tuhan Doğanay, Hançerli Mahallesi Genç çiftçi Projesinin sahibi Erhan İmralı ve Orjin Mantar tesis ortakları Yakup Salma, Murat Zengin ve Murat Şimşek kursiyerlere rehberlikleri ile uygulamalı görselleri ile eğitime katkı sağladı​.