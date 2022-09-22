Bursa'da mahalleler Osmangazi ile nefes alıyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Yeni Karaman Mahallesi’nin çehresini değiştirecek bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Mahalle meydanında yer alan mevcut muhtarlık ve Aile Sağlığı Merkezi’ni binalarını yıkarak aynı çatı altında birleştirecek yeni bir hizmet binası inşa edecek olan belediye, mahalle meydanını da genişletecek.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi’nde inşa edeceği yeni hizmet binası ile hem mahallenin çehresini değiştirecek hem de mahalle sakinlerine yerinde ve konforlu bir hizmete ulaşma imkanı sunmaya hazırlanan yerel belediye, mahalle meydanında yer alan ve eskidiği için ihtiyaca cevap veremez duruma gelen Aile Sağlığı Merkezi ile muhtarlık binasını yıkacak. Yeni inşa edeceği hizmet binasında bu iki kurumu aynı çatı altında buluşturacak olan Osmangazi Belediyesi, mevcut Aile Sağlığı Merkezi yerine daha büyük ve modern yeni bir merkez inşa edecek.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlayacaklarını söyledi.

İnşa edilecek yeni hizmet binasında muhtarlık da olacağını kaydeden Başkan Dündar, mevcut Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binasının yıkılmasıyla birlikte elde edilecek olan alanın mahalle meydanına dahil edilerek meydanın genişletileceğini dile getirdi.

YENİ KARAMAN’A ÇİFTE HİZMET

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeni Karaman Mahallesi’ne yapmış olduğu ziyaret esnasında bir araya geldiği mahalle sakinlerine yeni projenin müjdesini verdi.

Yeni Karaman Mahallesi’ne değer katacak bir proje hazırladıklarının altını çizen Başkan Dündar, “Yeni Karaman, Bursa’nın en eski mahallelerinden bir tanesi. Osmangazi Belediyesi olarak Yeni Karaman Mahallemize hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bursa’nın en güzel yüzme havuzunu bu mahallemize kazandırdık. Kamulaştırmalar yaparak elde ettiğimiz alanlara inşa ettiğimiz parklar ile mahalleye adeta nefes aldırdık. Yeni Karaman Mahallemiz’de meydan, muhtarlık, sağlık ocağı ve spor kulübünün bulunduğu meydan buraya küçük gelmeye başladı. Ayrıca Aile Sağlığı Merkezi ve muhtarlık binası da eskidiğinden dolayı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi. Bu doğrultuda bizler de meydanı ve kurum binalarını yenileme adına yeni bir proje hazırladık” dedi.

Başkan Dündar, yeni binalarla vatandaşlara daha modern bir hizmet sunacaklarını belirterek, "Projemiz hazırlandı. Kasım ayında ihaleye çıkacağız" dedi.