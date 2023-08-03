Bursa'da maaş ve sosyal haklarda iyileştirme… En düşük maaş 19.900 TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştiraklerde çalışan toplam 10 bin 114 personelin maaş ve sosyal haklarında büyük bir iyileştirme yapıldı. Evli iki çocuklu en düşük maaş 19 bin 900 TL’ye çıkarıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye personelinin merakla beklediği maaşlardaki iyileştirme oranlarını, personelin yoğun katılım gösterdiği toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’nin çok kısa bir zaman diliminde çok büyük olaylara tanık olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, çalışanları enflasyona ezdirmemek, alım gücünü yükseltmek ve ekonomik açıdan refaha kavuşturmak için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Belediye çatısı altında yer alan tüm şirketler arasında eşitliği sağlamak adına ciddi adımlar attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, sözleşmenin Temmuz ayını kapsaması dolayısıyla enflasyon farkına ilave olarak yapılan tüm bu iyileştirmelerin ilk maaşta hesaplara yatacağını belirtti.

Yapılan iyileştirme ile şirketlerin en düşük ücretli kadrolarında görev yapan 3 yıl kıdemli evli ve iki çocuklu çalışanın kadro net ücreti en az 19 bin 900 liraya çıkarılmış oldu. Yapılan düzenleme ile 55 TL olan yemek yardımı 105 TL’ye, 26 TL olan ulaşım yardımı 37 TL’ye çıkarıldı. Bugüne kadar toplu iş sözleşmelerinde hizmet yılı primi olmayan şirketlere en az 3 yıl kıdem şartı ile aylık brüt 70 TL kıdem zammı ödemesi yapılacak. Binek araç şoförü primi 200 TL’den 340 TL’ye, yol asfalt işçisi, kanalizasyon işçisi, içme suyu işçisi, atölye işçisi, endeks okuma işçisi ve operatör yardımcılarının risk primi de 450 TL’den 1080 TL’ye yükseldi. Fiilen açık alanda çalışan beden işçilerinin risk primi 250 TL’den 490 TL’ye çıkarılırken, bugüne kadar risk primi almayan gasilhane görevlileri ile hasta ve yaşlı bakım personeline de 490 TL risk primi getirildi. Her şirket özelinde farklı tutarlarda ödenmekte olan çocuk yardımı bedeli 127 TL'ye çıkarıldı.

Eşit işe eşit ücret dengesini sağlayabilmek adına normal enflasyon farklarına ilave olarak seyyanen yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere toplam 2 bin ile 6 bin TL arasında değişen rakamlarda iyileştirmeler yapılacağı kaydedildi.