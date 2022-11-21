Bursa'da lodos Yenişehir'de de etkili oldu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Belediye Başkanı Davut Aydın'ın geçişinden önce devrilen çınar ağacı ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede kaldırılıp yol trafiğe açıldı.Gürhan ADANA - Yenişehir Memleket / BURSA (İGFA) - Sabah saatlerinde hızını artırarak esen lodos Bursa'nın Yenişehir ilçesinde de etkili oldu.
Zaman zaman vatandaşların yolda yürümekte bile zorlandığı dakikalarda ilçenin Bursa Caddesi'ndeki çınar ağaçlarından birisi devrildi. Yolu boydan boya kapatan çınar ağacının gövde ve dalları Belediye ekiplerinin 15 dakikalık çalışmasıyla alınıp bölgeden uzaklaştırıldı.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'ın bölgeden geçişinden hemen önce devrilen çınar ağacı yolu bir süre trafiğe kapattı.
Ağacın devrildiğini gören Başkan Aydın, telefonla hemen Belediye Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerini arayarak talimat verdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler 15 dakikalık çalışmayla çınar ağacını kaldırıp yolu trafiğe açtılar.
Başkan Aydın, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıp "Allah korudu, Allah beterinden saklasın" diye konuştu.
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