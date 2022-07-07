Bursa'da kız öğrenciler için geleceğe 'nitelikli' adım

Kız öğrenciler Hitachi Astemo Türkiye destekleriyle nitelikli geleceğe adım atacak.BURSA (İGFA) - Bursa'da Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde gerçekleşecek olan proje kapsamında kız öğrencilere mesleki gelişim sağlanması hedeflendi.

Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası, kız çocuklarının mesleki eğitime yönlendirilmesi, iş yaşamı ve sosyal hayatta daha da güçlenmesi amacıyla hayata geçirdiği ‘Mesleğim Geleceğim’ projesinin devamı niteliğindeki ‘Etkin Eğitim Eşit Gelecek’ projesine imza attı.

Projenin imza töreninde konuşan Hitachi Astemo Türkiye İnsan Kaynakları ve İletişim Müdürü Elif Akça, imzacısı oldukları Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri çerçevesinde çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini söyledi.

“Bu yıl 3 büyük sosyal sorumluluk projemizden biri olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusu üzerine yoğunlaşmak ve kız çocuklarının nitelikli eğitim imkanlarına ulaşması hedefimizi gerçekleştirmek için ‘Etkin Eğitim, Eşit Gelecek’ projemizi hayata geçirdik" diyen Akça, "Bugünün Gençleri, Yarının Güçlü Kadınları Bu Eğitim Programı ile Yetişecek’ sloganı ile yola çıktığımız bu yeni projemizde Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliğinde olacağız” dedi.

‘MAKİNE BÖLÜMÜ KIZ ÇOCUKLARI’ SINIFI OLUŞTURULACAK

Proje kapsamında Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki kız öğrencilere mesleki gelişim sağlamak amacıyla ‘Hitachi Astemo Türkiye Makine Bölümü Kız Çocukları Sınıfı’ oluşturacaklarını ifade eden Akça, öğrencilerin lise eğitimlerinin sonunda güçlü, mesleği ile ilgili tüm teknik bilgileri almış, üretim alanında kullanabileceği tüm teknik cihazların sertifikalarını tamamlamış ve tüm beşeri konularda da eğitilmiş bir şekilde mezun olacaklarını kaydetti.

Akça, öğrencilerin isterlerse 4. yılın sonunda üniversiteye de devam edebileceklerini dile getirerek, “Bu konuda da kendilerine son sınıfta koçluk yapacağız. Öğrencilerimiz 12. sınıfta sektörde aranan tüm yetkinliklere sahip birer meslek erbabı olarak yetişmiş olacaklar” dedi.