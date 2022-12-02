Son Dakika

Bursa'da kestane üretiminde yeni yol haritası belirlendi

GÜNDEM 02.12.2022, 10:05
Bursa'da kestane üretiminde yeni yol haritası belirlendi

Bursa’da son yıllarda ahududu, aronya ve yaban mersini gibi katma değeri yüksek tarım ürünlerinin yetiştirilmesine öncülük eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kestane üretiminde verim ile kalitenin artırılması için düğmeye bastı.BURSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan, tarımdan ormana-üreticiden kestane şekeri imalatçılarına kadar tüm tarafların katıldığı toplantıda, kestane üretiminde yeni yol haritası oluşturulması için çalışmalar başlatıldı.

Kestane Şekeri ile Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ne sahip olan Bursa’da ‘her geçen yıl azalan’ kestane üretiminin yükselmesi amacıyla, Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla son yıllarda Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle ahududu, aronya ve yaban mersini gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursa tarımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, kestane üretiminin de eskiden olduğu gibi yüksek verimli hale getirilmesi için konunun tüm taraflarını bir araya getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başkanlığında yapılan ve Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ile Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, kestane üreticileri, kestane şekeri imalatçıları ve Tarım Peyzaj A.Ş. yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, kestane üretimi masaya yatırıldı. 

BURSA’NIN ÖNEMLİ MARKASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın pek çok marka değerinin bulunduğunu, kestane şekerinin de kentin en önemli markalarından biri olduğunu söyledi.

Eskiden Bursa’da çok fazla kestane üretilmesine rağmen son yıllarda bunun iyice azaldığına dikkat çeken Başkan Aktaş, “Bu konuda, yapılan çalışmalar oldu ve biraz da mesafe alındı. Şehrin geleceğine katkı koymak adına ne yapabiliriz noktasında, konun tüm tarafları istişare yaptık. Yeni yol haritası hazırladık. Bundan sonra Tarım Peyzaj A.Ş. marifetiyle sürecin iyileştirilmesi, özellikle kestanenin Bursa'dan temini noktasında altyapının daha da güçlendirilmesi için gereken çalışmaları hayata geçireceğiz. Katılan, fikir veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah toplantımız, güzel neticelerin başlangıcı olur” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4