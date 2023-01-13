Son Dakika

Bursa'da 'Kent Meydanı' sil baştan yenilendi

GÜNDEM 13.01.2023, 18:46
Bursa'da 'Kent Meydanı' sil baştan yenilendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘zemin yenilenmesi ve düzenlemesinden aydınlatma sistemlerine, altyapı iyileştirmesinden peyzaj uygulamalarına kadar’ geniş kapsamlı çalışma ile Kent Meydanını daha modern ve konforlu hale getirdi.BURSA (İGFA) - Ulaşımdan alt ve üst yapılara, spordan tarihi mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan zamanla yıpranan ve bozulan kent dokularını daha modern ve estetik görünüme kavuşturmak için yoğun çaba harcıyor.

Daha önce Kent Meydanının doğusunda bulunan ve Uygulama İmar Planı’nda ‘meydan’ olarak görülen alan üzerindeki 67 plansız yapıyı yıkarak kaldıran Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi estetik görüntüye kavuşturdu. Kent Meydanı - Terminal tramvay hattıyla ilgili imalatların da tamamlanmasıyla bölgede başlatılan geniş çaplı sağlıklaştırma çalışması tamamlandı.

SİL BAŞTAN YENİLENDİ

Bursa’da yaya hareketliliğinin yoğun olduğu noktalardan biri olan Kent Meydanı, Büyükşehir Belediyesi tarafından daha konforlu hale getirildi.

Proje kapsamında 12 bin 500 metrekare meydan alanının zemin kaplaması yapıldı, tüm alt yapısı yenilendi. Meydandaki yeşil alanlar artırılarak, düzenlenmiş yeşil alan 1.400 metrekareye çıkarıldı.

Meydanın çevre aydınlatması için tüm elektrik altyapı hatları yenilendi ve aydınlatma armatür ve direk elemanları değiştirildi. Meydan tümüyle yayalaştırılırken, tramvay hattı boyunca konulan sabit sınır elemanları ile meydana giriş yapacak olan tüm araçların tramvay hattı geçiş güzergâhını kullanması sağlandı. Yaya güvenliği sağlanırken, meydana tonajlı araçların çıkışı engellendi. Daha önceden Kent Meydanında tır içerisinde hizmet veren Kızılay Kan Merkezi için meydanda, ATM ve taksi durağını da içeren yeni bina yapılıyor. Meydanda vatandaşların rahat ve konforlu şekilde dinlenmelerini sağlayacak kent mobilyaları yapılarak, modern ve estetik oturma-dinlenme alanları oluşturuldu. Mevcut tüm ağaçlar korunarak peyzaj düzenlemesi tamamlanan meydan, yeni yüzüyle kullanımına açıldı. Büfe, Kızılay binası, çeşme ve duraklarda devam eden montaj çalışmalarının ise kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

HEM ESTETİK HEM KONFORLU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni projeleri kente kazandırırken yıpranan kent dokularını daha konforlu ve estetik hale getirmek için de yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Her gün binlerce kişiyi ağırlayan Kent Meydanının özellikle zemininde önemli yıpranmalar olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Zemininden, yeşil alanlarına, oturma gruplarından aydınlatmasına kadar gerçekten Bursa’ya yakışan çalışma gerçekleştirdik. Çalışma süresince halkımıza rahatsızlık vermiş olsak da neticenin buna değdiğini düşünüyorum. Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 19 31
7. Liverpool 17 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 18 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4