Bursa'da karneler Bakan Tunç'tan

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’ndaki öğrencilere karnelerini verdi.BURSA (İGFA) - Bir dizi program için Bursa’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmangazi ilçesindeki Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Okulda düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini veren Bakan Tunç, daha sonra beraberindeki protokol ile birlikte sınıfları gezerek karnelerini dağıttı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bakan Tunç ile birlikte öğrencilere karne ve hediyelerini verip, sıralarda oturarak bir süre sohbet etti.