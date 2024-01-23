Bursa'da kardan kapanan 63 yolda Büyükşehir seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 6 ilçede karla mücadele çalışmaları kapsamında hafta sonu başlayıp pazartesiye kadar süren kar yağışı dolayısıyla kapanan 63 mahalle ve köy yolunu trafiğe açarken; yağışın etkili olduğu mahalle ve köylerde ise çalışmalar devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya neden olmaması için yol açma çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklığının sık sık sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 72 saat içinde 6 ilçede kardan kapanan 63 mahalle ve köy yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Orhangazi’de 2, Büyükorhan’da 5, Keles ‘te 7, Yenişehir’de 4, İznik’te 15 ve İnegöl’deki 30 mahallenin yolu trafiğe açıldı.