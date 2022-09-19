Bursa'da kantin çalışanlarına 'özel hijyen' eğitimi

Bursa’da okul kantinlerinde çalışanlarına okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - Bursa’da, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim ve öğretim kurumları bünyesindeki gıda işletmelerinde çalışan yaklaşık 300 personele Okul Kantinlerine dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında Hijyen Eğitimi verildi.

Eğitim Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra Bursa Kantinciler Odası Başkanı M. Özgün Güneş, Gıda ve Yem Şube Müdürü Mürvet Öztürk ve okul kantin çalışanlarının katılımı ile gerçekleşti.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, temel eğitim ve ortaöğretim yaş grubundaki çocuklarda yetersiz ve dengesiz beslenme obezite, zayıflık, kemik ve diş sağlığı bozuklukları, çeşitli vitamin ve mineral yetersizliklerine neden olmakta ayrıca yetişkinlik döneminde görülen bazı kronik hastalıklara da zemin oluşturduğunu kaydetti.

Müdür Aygül, Bakanlık tarafından yayımlanan "Güvenilir Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği" çerçevesinde gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının oluşturulması, üretim ve servis aşaması da dâhil olmak üzere öğrencilerin sağlığı açısından risk oluşturabilecek nedenlerin ortadan kaldırılması amacıyla eğitim kurumlarında bulunan gıda işletmesi çalışanlarına gıda güvenilirliği, sağlığın korunması ve hijyen konularında eğitim verilerek, işletmelere sıkı kontrol ve denetimler yapıldığı vurgulandı.