Bursa'da İznik halkı yerel seçimlerde kime oy verecek?

Herkes Duysun ekibi bugün Bursa’nın İznikli vatandaşlara sordu: İznik Belediye Başkanı kim olmalı? Söz vatandaşta…Esmanur GÜLBAHAR/ Ahmet GÜNAY/ Reyhan ÖZBAKIR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye’de yerel seçim gündemi hız kesmeden sürerken Herkes Duysun da vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Ekibimiz yerel seçim arifesinde bugün İznik halkının nabzını yokladı. Bakalım İznikli vatandaşlar 31 Martta yapılacak olan yerel seçimlerde oyunu kimden yana kullanacak…

BAŞKANIN ‘USTA’LIK DÖNEMİ Mİ OLACAK?

Mevcut İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’dan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, “İlk senesi acemiliğe denk geldi, şimdi daha iyi olacak inşallah.” şeklinde konuştular.

Bir vatandaş ise AK Parti’den aday kim varsa ona oy vereceğini söyledi.

SEÇİM YARIŞI KIZIŞIYOR

Belediye başkanlığı seçimlerinde Ali Sarı’yı destekleyeceğini söyleyen genç vatandaş ise hangi adaya neden oy vereceğini de anlatarak şunları söyledi:

“Yeni İznik Belediye Başkanı Ali Sarı olmalı çünkü yönetimden memnun değiliz. Halkın arasına inmiyor ve gençlerin aktivite yapabileceği alan yok. Sosyal proje yok. Tarihi yapılara değer göstermiyorlar, İznik’in turist çekmesi gerekiyor.”

Yerel seçimler için geri sayım başladı. İznik için gözler, 31 Martta açılacak olan sandıkta olacak.