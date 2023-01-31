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Bursa'da iyilikleri halk ödüllendirdi

GÜNDEM 31.01.2023, 13:35
Bursa'da iyilikleri halk ödüllendirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılında yaptıkları örnek davranışlarla ayın vatandaşı seçilenler arasından halk oylamasıyla yapılan seçimde, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri 'yılın vatandaşı' seçildi.BURSA (İGFA) - Yaptıkları işler ve sosyal sorumluluk hareketleriyle kamuoyuna yansıyarak örnek teşkil eden vatandaşların takdir edilmesi ve gönüllülük bilincinin özendirilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2020’nin son aylarında başlattığı ‘ayın vatandaşı’ uygulaması, çığ gibi büyüyor.

2022 yılında da 30 kişi veya topluluk, örnek davranışlarıyla ‘ayın vatandaşı’ seçilmiş ve teşekkür belgelerini her ay Büyükşehir Belediye Meclis toplantılarında almıştı.

Yıl boyunca belirlenen ayın vatandaşlarından halk oylamasıyla belirlenen ‘yılın vatandaşı’ uygulamasıyla 2022’nin yılın vatandaşı da belirlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ve üç haftada yaklaşık 185 bin erişimle 50 bin kişinin oy kullandığı seçimde, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ‘yılın vatandaşı’ seçildi. ABD merkezli ‘İklim Eylem Planı Projesi’ kapsamında yaptıkları faaliyetlerle uluslararası geçerliliği olan ve yaklaşık 13 bin okuldan arasından 250 kuruma verilen mükemmellik ödülüne layık görülen öğretmenler, hem Bursa’nın gururu, hem de yılın vatandaşı oldu.

İYİLİK ELÇİLERİ

Yılın Vatandaşının açıklandığı törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile ayın vatandaşları katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptıkları iyilik hareketleriyle örnek oluşturan tüm kişi ve gruplara teşekkür etti. İki yıl önce başlattıkları ayın vatandaşı uygulamasının adeta kartopu misali büyüdüğünü ifade eden Başkan Aktaş, "Bu ülkeye, bu şehre değer katmak, bir canlının, bir insanın hayatına dokunmak çok değerli. Hele bunu tamamen gönüllü olarak, karşılık beklemeksizin yapmak çok kıymetli. Bu nedenle halk oylaması ile yılın vatandaşı seçilen öğretmenlerimizi gönülden kutluyorum. Yaptıkları davranışlarla hayatlara, gönüllere dokunan tüm iyilik elçilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Bursa’da 2022 yılının ‘yılın vatandaşı’ seçilen Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, kristal plaketlerini Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı.

Ayın vatandaşı seçilen herkes, eşleriyle birlikte teleferikle Uludağ’a çıkış bileti ve BURFAŞ tesislerinde yemekle ödüllendirildi.

Bu arada, yılın vatandaşı uygulamasının ikincisi Sorgun Köyü Derneği ve üçüncü de Dr. Hüsamettin Olgun oldu.

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