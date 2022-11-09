Bursa'da işten atılan tekstil işçilerine 'Emek' desteği

Bursa'da bir tekstil fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan Öz İplik-İş üyesi 4 kadın işçinin fabrika önünde başlattığı direniş sürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde toplanarak Barutçu Tekstil önüne kadar yürüyen Emek Partisi üyeleri sık sık, “Barutçu İşçisi Yalnız Değildir, Atılan İşçiler Geri Alınsın, İş Ekmek Özgürlük” sloganı attı.

İşçilerin fabrika önünde başlattığı direnişe Emek Partisi Bursa İl Örgütü destek ziyareti gerçekleştirdi.

"Anayasal hakkını kullandığı ve sendikaya üye olduğu için işten atılan ve direnen çok sayıda işçi var" diyen Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın, “İzmir’de Marlboro işçileri, Eskişehir’de Yasin Çakır Un işçileri hakları için mücadele ediyor. İşçilerin en temel sorunu yoksulluk. Bugün açıklanan açlık ve yoksulluk sınırları var ama bizlere reva görülen 5 bin 500 lira. İşçi bu yoksulluğu yenmek istiyor. Çocuğuna mont alırken düşünmek istemiyor. Pazara gidemez hale geldi işçiler pazara gitmek istiyor. İşçiler daha iyi bir yaşam için sendikalaşıyor” diye konuştu.

İşçilerin kötü koşullarda çalışmak istemediğini vurgulayan Özaydın, işçilerin verdikleri sendikalaşma mücadelelerine yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, "İçerideki işçi ile dışardaki işçiler birleşmediği sürece bu düzenden kurtulmak mümkün değil. Onun için bir araya geleceğiz birlikte mücadele edeceğiz” çağrısında bulundu.