Bursa'da İrfaniyeli üreticilere ayçiçeği tohumu desteği

Bursa'da uygulamaya konulan Ayçiçeği Üretimini Geliştirme Projesi ile toplam 615 üreticiye 9 bin 306 dekar alanda uygulanmak üzere 3,6 ton ayçiçeği tohumu dağıtılıyor.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen işlenmeyen veya işlemeli tarıma uygun olmayan alanlarda uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanılarak bitkisel üretimin arttırılmasına yönelik yatırım projeleri Bursa'da uygulanıyor.

Bu kapsamda Bursa'da toplam 615 üreticiye, yüzde 75 'i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen, alternatif alanlarda yetiştirebilir olması ve buğdaygillerle münavebeye girebilmesinin yanı sıra önemli ekonomik değere de sahip olan ayçiçeği tohumu dağıtılıyor.

Nilüfer ilçesinde gerçekleşen Ayçiçek dağıtım programına katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar; Tarım ve Orman Bakanlığının tüm Türkiye genelinde uyguladığı Tarım Alanlarının Kullanımını Etkinleştirilmesi Projeleri (TAKE) projelerinin Bursa'da sürdüğünü ifade etti. İl Müdürü Acar: "Özellikle kullanılmayan atıl tarım arazilerini tarıma kazandırılmasıyla birlikte bitkisel üretim miktarını artırmak buradaki hedefimiz. Ayrıca ülkemizin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesi konusunda çiftçilerimizi yönlendirmek de buradaki hedeflerimizden birisidir. Bunun için Bakanlığımıza 9 tane TAKE projesi hazırladık. Bu projelerin 7 tanesi Bakanlığımızca kabul gördü. Hazırladığımız projelerden birisi de ayçiçeği tohumunun dağıtılması ile ilgili projedir. Ülkemizin yağlı tohum ihtiyacının bir kısmını karşılamak adına biz bu sene Bursa'da ayçiçeği tohumu dağıtıyoruz. Türkiye'deki üretim miktarımız bizim yaklaşık 2 milyon tona yakın ve ayçiçeği üretiminde ortalama verimimiz 230 kg. Bursa'da bizim ayçiçeği üretimindeki verimimiz 300 kg'nın üzerinde yani Türkiye ortalamasının daha üzerinde bir verimimiz var. Bu dağıttığımız tohumlarla da üretimimizi biraz daha artırıp ülke ekonomisine katkı sunarız. Çiftçilerimizin de verimini biraz daha artırabiliriz. Tohumların üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Nilüfer İlçesi İrfaniye Mahallesinde gerçekleşen tohum dağıtım programına Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ın yanı sıra Nilüfer Ziraat Odası Başkanı Şenol Aybey ile üreticilerde yoğun ilgi gösterdi.