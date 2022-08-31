Bursa'da İnegöl’ün ‘il’ iddialarına Başkan Taban’dan samimi cevap: Niye olmasın?

Bursa’da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursada Bugün TV ortak yayınıyla İGF TV üyesi tüm medyalarda ‘Biz Bize’ programında ilçe ve projelerine dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Taban, programda uzun zamandır Bursa gündeminde olan ‘İnegöl’ün il olması’ ile ilgili soruların cevabını da verdi.BURSA (İGFA) – İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursada Bugün Genel Yayın Yönetmeni Aysın Komitgan, İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir ve Bursada Bugün yazarı Hasan Boztürk’ün sunumuyla “Biz Bize” programında canlı yayında soruları yanıtladı.

İnegöl Kent Müzesi’nde çekimleri yapılan program, Bursada Bugün TV ve İGF TV ortak yayınıyla İGF’ye üye medyalardan aynı anda izleyicilerle buluştu.

“NİYE OLMASIN?...”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün il olacağı yönündeki iddialara “Niye olmasın” yanıtını verirken, konuşması boyunca İnegöl'den de 'şehir' kimliğiyle bahsetti.

“İnegöl’ün il olması er geç bir gün olacaktır” diyen Başkan Taban, “Fakat hükümetimizin gündeminde şuan böyle bir çalışma yok. Böyle bir çalışma olacağı takdirde İnegöl'ün il olmaya aday bölgelerin başında geleceğini söyleyebilirim. 2014 yılı itibariyle Bursa Büyükşehir uygulaması İnegöl'de de uygulanmaya başlandı. Bu modelleme şu an deneniyor. Bunun artıları eksileri değerlendirilecektir. Bizler İnegöl'ün il olması konusundaki görüş ve kanaatlerimizi gerekli yerlere rapor halinde ilettik” diye konuştu.

https://youtu.be/Mhwi5wMYllM

“EKONOMİDE ROL-MODELİZ”

İnegöl’ün Türkiye’deki iller sıralamasında yerine vurgu yapan Başkan Taban, ekonomik rol model olduğunu söyledi. İhracatta 18’inci sırada, dış ticaret hacmi tablosunda 24’üncü sırada, ithalatta ise 27’nci sırada yer alan İnegöl’ün iller sıralamasında dış ticaret fazlasında ise 10’uncu sırada yer aldığın kaydeden Başkan Taban, 2021 yılında bin 230 firma ile 1,4 milyar dolar ihracat, 46 firma ile 382 milyon dolar ithalat gerçekleştirdiğini, 1 milyar dolar da dış ticaret fazlası vererek Türkiye için model ekonomi şehri olma geleneğini sürdürdüğünü belirtti.

Yüzdelik oranlara bakıldığında mobilya sektörünün İnegöl’ün 2021 ihracat rakamlarının yüzde 48’ini oluşturduğunu ifade eden Başkan Taban, 2020-2021 yılları arası ihracat oranı değişimlerine bakıldığında mobilya sektörünün bir önceki yıla göre yüzde 24,34 artış sağladığını kaydetti.

YATIRIM ORANI REKOR SEVİYEDE

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 2021 yılında hayata geçirdikleri yatırımlarla nüfusu 250 bin ve üzeri il, ilçe ve Büyükşehir Belediyelerinin Mali Durum ve Beklentiler Raporu sonucuna göre belediyeler arasında toplam giderler içerisindeki sermaye (yatırım) harcama oranının İnegöl’de yüzde 57,28 olarak gerçekleştiğini söyledi.

“İnegöl’ümüz ekonomisiyle, tarımıyla, turizm değerleriyle ve müteşebbis insanıyla en iyi hizmeti hak ediyor” diyen Başkan Taban, “Toplam giderlerimiz içerisinde yatırım oranı olarak rekor seviyede bir sonuca ulaşarak Türkiye 1’incisi olduk. Bu bizim için büyük bir gurur vesilesi. Bu başarıyı sürdürülebilir kılarak tesadüfi bir başarı olmadığını da göstermek istiyorduk. Çok şükür bugün itibariyle yüzde 57,28 olan yatırım oranımızı yüzde 67’lere taşımayı başardık. Şehrimize ve aziz milletimize layık bir yönetim ortaya koymak adına var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

SAMİMİYET VE DOĞALLIK

İnsan odaklı çalışan, samimi gayretli ve tevazulu bir ekiple birlikte çalışmaktan onur duyduğunu söyleyen Başkan Taban, İnegöl’ün 36’ncı belediye başkanı olarak görev yaptığını belirterek, her alanda işin içinde yenilikçi ve inovatif bir ekosisteme dönülmesi üzerine bir çabaları olduğunu anlattı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, iş başına geldiği 2017 yılında 129 milyon liralık yerel yönetim bütçesini geçen süre içerisinde 2,5 katına çıkararak kaynağı en fazla oranda yatırıma dönüştüren belediye olmanın haklı gururunu yaşadığını söyledi.

"YEREL YÖNETİMLER GÜÇLENDİRİLMELİ"

İnegöl ve İnegöl ölçeğinde şehirlerin yerel yönetimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Başkan Taban, bu tarz bölgelerin kaynaklarının kendisine bırakılması gerektiğine dikkati çekerek, “Hem maddi, hem de insan kaynağı anlamındaki paylarının artırılması, norm kadroların zenginleştirilmesi gibi konuların gözden geçirilmesi İnegöl açısından daha yararlı olacaktır” dedi.