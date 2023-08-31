Bursa'da İnegöllü çiftçilere TKDK destekleri anlatıldı

Bursa'da İnegöl Belediyesi, TKDK iş birliğinde İnegöllü çiftçilere yönelik hibe destekleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. İnegöl’de 2015 yılından bu yana TKDK’dan 41 proje için hibe desteği alındığı ifade edildi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Tarım Bakanlığına bağlı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü iş birliğinde İnegöllü çiftçilere yönelik bilgilendirme semineri düzenledi.

Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen TKDK’nın hibe desteklerinin anlatıldığı seminerde, üreticilere TKDK’nın 13. Başvuru Çağrı Dönemi destekleriyle ilgili sizlere kurum yetkilileri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

41 PROJEYE DESTEK VERİLDİ

İnegöl’ün 2015 yılından bu yana TKDK’dan 41 proje için hibe desteği aldığı ifade edilen toplantıda, bu projelerde 62.7 milyon TL olan yatırım tutarının da 29.1 milyon TL’sinin TKDK kurumu tarafından ödendiği kaydedildi.

Öte yandan, İnegöl Belediyesi’nin de üreticilere TKDK destekleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiği hatırlatıldı. Çiftçilere yol göstermek, hibe desteklerinden faydalanmalarını sağlamak adına birebir Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri kapsamında bugüne kadar; hayvancılıkta 40 kişi, seracılıkta 35 kişi, soğuk hava deposu alanında 65 kişi, tarımsal amaçlı depo konusunda 15 kişi, kırsal turizm alanında 10 kişi ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğinde 20 kişiye tarımsal danışmanlık hizmeti sunuldu. Şu anda da hayvancılıkla ilgili 2 kişi, soğuk hava deposu ile ilgili de 1 kişi için ön çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Son 6 ay içerisinde ise 188 kişiye danışmanlık hizmeti verildiği açıklandı.

BAŞVURULAR 4 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Bilgilendirme toplantısında üreticilere öncelikle TKDK ve kurumun sağladığı hibe destekler tanıtıldı. Ardından 13. dönem desteklemeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Hangi alanda ne kadar destekleme verildiği, şartları ve avantajları tüm detaylarıyla anlatıldı. Bu desteklemelerle ilgili başvuru tarihlerinin ise; 101 sektörleri için 04-28 Eylül 2023, 103 sektörleri için 18 Eylül-12 Ekim 2023 olduğu ifade edildi.