Bursa'da İnegöl tarımı şahlanıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarım faaliyetlerinin de yönetildiği belediye bünyesindeki Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 2022 çalışmaları hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, sanayi şehri kimliğinin yanında iyi bir tarım şehri de olan İnegöl’de ivmenin her geçen gün arttığını söylediBURSA (İGFA) - İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün 2022 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda tarımla ilgili faaliyetlerin yürütüldüğü müdürlük bünyesinde İnegöl’ün 2022 yılı üretim verileri de açıklandı.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nün çalışma esasları ve görevleri hakkında bilgi veren Başkan Taban, “Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz, Belediyemiz Cerrah Mahallesindeki Ek Hizmet binamızda Cerrah Koordinatörlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü şeklinde hizmet vermektedir. Muhtarlarımızın koordinasyonuyla birlikte aslında tarım alanında da faaliyetlerimizin yürütüldüğü müdürlüğümüz” dedi.

İNEGÖL TARIM MODELİ

Daha önce Kırsal Hizmetler Müdürlüğü adıyla hizmet veren ancak 2019 yılı Nisan ayından sonra Muhtarlık İşleri Müdürlüğü adını alan birimin 2022 yılını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl tarımı adına önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti. İnegöl’ün sanayi kimliği yanında tarım alanında da markalarıyla adından söz ettirdiğini ve iyi bir tarım şehri olduğunu belirten Taban, “Bizler de yerel yönetim olarak şehrimizin bu değerine katkı sağlamak, tarımı daha yüksek sesle konuşmak, İnegöl Tarım Modelini ortaya çıkarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimizdeki tüm çiftçilerimizi aynı çatı altında toplamak adına Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurmuştuk. Kooperatifimizin ilk faaliyeti olarak da yeni bir soğuk hava deposunu şehrimize kazandırdık. Bugün artık hem bu tesisi geliştirmeyi hem de yeni hedefleri konuşuyoruz. Üreten Çiftçiler Kooperatifi Soğuk Hava Deposunda TKDK desteği ile Güneş Enerji Sistemi kurulması adına çalışmalara başlandı. En büyük maliyetimiz olan elektrik için ödenen bedeller, bu girişimle artık üreticimizin cebinde kalacak. Sırada yeni hedefler, yeni tesisler de var. Yekvücut halde tüm çiftçilerimizle özgün bir İnegöl Tarım Modelini ortaya koyarak bu modelle tüm Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz. Çiftçilerimizi aynı çatı altında toplayan kooperatifimiz aracılığıyla orta ve uzun vadede geniş bir çalışma alanı oluşturup, İnegöl’de ürettiğimiz ürünleri şehrimizde daha nitelikli hale getirerek kuracağımız kurutma ve paketleme tesislerinde işleyip, kendi pazarlama ağımızı da oluşturarak doğrudan nitelikli alıcıya ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu sayede çiftçimizin tarlada toplayıp olduğu halde ucuza sattığı ürünü biz kendi bünyemizde işleyip daha iyi kârlarla satmayı, çiftçimizin kazancını arttırmayı hedefliyoruz” dedi.

4 MEVSİMİ YAŞAYAN BEREKETLİ TOPRAKLAR

4 mevsimi de yaşayabilen, eşsiz coğrafyası ile her türlü tarımsal üretime elverişli olan İnegöl’e dair tarımsal hedeflerini anlatan Başkan Taban, “Hedefimiz ilçemiz tarımında yenilikçi üretim modelini geliştirerek uluslararası pazarda yer edinmektir. Bunu başarmak için de yeni uygulamalar, teknolojiler ve fikirleri takip ederek üreticiye ulaştırmak, şehrimizin marka ürünlerini farklı işleme yöntemleri ile işleyerek daha değerli halde arzını sağlamak, daha bilinçli ve eğitimli üreticilerle azami verim ve kalitede ürünü elde etmek, doğa dostu, çevreci yaklaşımlarla üretimin her aşamasında geleceği düşünmek gibi maddelerin yer aldığı bir yol haritamız var” diye konuştu.

İnegöl’ün 2022 yılı üretim verileri hakkında da bilgi veren Başkan Taban, şöyle devam etti:

“İlçemizin yüzde 49’u orman arazisi, yüzde 30’u kültür arazisi, yüzde 11’i çayır-mera, yüzde 10’u göl-bataklık-kayalık ve meskun yerlerden oluşuyor. Yüzde 302luk kültür arazisinde çok kıymetli üretimler yapıyoruz. 2022 yılında şehrimizde 128 bin 263 dekar alanda meyvecilik üretimi yapıldı. Toplam 2 milyar 198 milyon 372 bin TL üretim değerine ulaşıldı meyvecilikte. En yüksek ekonomik değerin ise ceviz, armut ve çilek olduğunu ifade edebiliriz. Sebzecilik verilerine baktığımızda; fasulye, domates, biber, ıspanak ve lahana ilk 5 sırayı oluşturuyor. Toplam 8 bin 886 dekar alanda yapılan sebze üretimi 181 milyon 472 bin TL üretim değerine sahip. Tahıl ürünlerinde; 110 bin 997 dekarda toplam 719 milyon 303 bin TL değer elde edilmiş. Yem bitkilerinde; 41 bin 981 dekarda 372 milyon 130 bin TL değere ulaşılmış. Süs bitkileri ve fidan üretimi ise 4 bin 84 dekar alanda 223 milyon 505 bin TL olarak gerçekleşmiş. Bu rakamlar ışığında şehrimizin toplam bitkisel üretim değeri 3 milyar 694 milyon 784 bin TL olarak gerçekleşti. Hayvansal üretim değeri ise 474 milyon 367 bin TL. İnegöl’ün bitkisel ve hayvansal toplam tarımsal üretim değeri; 2021 yılında 1 milyar 573 milyon 879 bin TL iken, 2022 yılında bu rakam 4 milyar 169 milyon 151 bin TL’ye ulaştı. Bu rakam ilçemiz çiftçilerinin kazançlarıdır. Ciddi bir gelişim olduğunu açıkça görebiliyoruz”.

Öte yandan Başkan Taban, İnegöl Belediyesi’nin 2022 yılında tarımla ilgili çalışmalarından da bahsetti.