Bursa'da ilk kar tanesiyle birlikte ekipler harekete geçti

Bursa’da kent merkezine ilk kar tanesinin düşmesiyle birlikte, Osmangazi Belediyesi karla mücadele ekipleri de sahadaki yerini aldı. Özellikle ilçenin yüksek kesiminde yer alan mahallelerinde yaşayan vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması adına harekete geçen ekipler, kar tutan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, vatandaşların kar yağışından en az şekilde etkilenmesi için kar tutan yollara anında müdahale ediyor.

Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması adına 68 personel, 20 iş makinası (greyder, loder, jcb), 2 tuzlama aracı, 2 kar küreme ve tuz serpme aracı, 2 kar küreme aracı ile birlikte 3 vardiya 24 saat hizmet verecek olan ekipler, kent merkezine ilk kar tanesinin düşmesiyle birlikte de harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçenin yüksek kesimlerinde yer alan Mollafenari ve Kuştepe gibi mahallelerinde yolların kar tutmasıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her kış olduğu gibi bu kış da vatandaşları mağdur etmemek ve yolları ulaşıma açık tutmak adına gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Ekiplerin ilk kar tanesinin düşmesiyle birlikte çalışmalara başladığını ifade eden Başkan Dündar, “İlçenin yüksek rakımlı kesimlerinde etkisini gösteren ve yer yer 20-30 santimetre yüksekliğe ulaşan kar yağışının hayatı olumsuz yönde etkilememesi için ekiplerimiz anında harekete geçti. Kar tutan yollar temizlenerek, buzlanma olmaması için tuzlama çalışması yapıldı. Aldığımız tedbirler sayesine Osmangazi’de kar esaret değil, bereket oluyor” diye konuştu.