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Bursa'da İletişim ve Medya Akademisi'nde sertifika heyecanı

GÜNDEM 09.01.2024, 13:46
Bursa'da İletişim ve Medya Akademisi'nde sertifika heyecanı

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İletişim ve Medya Akademisi’ni tamamlayan 55 kursiyer düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.BURSA (İGFA) -  Bursa'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bursa İnternet Gazeteciler Derneği'nin koordinesindeki "İletişim ve Medya Akademisi"nin sertifika töreni Bursa Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nin Muradiye Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği ve aynı zamanda İnternet Gazetecileri Federasyonu Genel Başkanı Mesut Demir ile yönetiminin ev sahipliğindeki törene; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Muhammet Müfit Aydın, Osman Mesten, İYİ Parti Bursa Milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bayhan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Kamil Özer, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürü Osman Başeğmez, İŞKUR Bursa İl Müdür Yardımcısı Murat Kurt, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Hüsamettin Kaplan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, CHP İl Başkan Yardımcısı Yankı İçöz, TÜSÇAD Genel Başkanı Metin Altundal, TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, ÇGD Bursa Şube Başkanı Yüksel Baysal katıldı.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mesut Demir, istihdama yönelik düzenledikleri akademide eğitim alan 55 genç meslektaşın da kamu kurum ve kuruluşları ile medyalarda İŞKUR aracılığıyla istihdam edileceğini söyledi. Akademiyi başarıyla tamamlayan genç meslektaşları tebrik eden Demir, destek ve katkılarda bulunan etkinliğin paydaşları Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Konseyi, Uludağ Üniversitesi, BTSO, İŞKUR Bursa İl Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürlüğü, Basın İlan Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü, Uludağ Enerji, TSYD ile eğitimcilere teşekkür etti.

Medyaların ekonomik sıkıntılar yaşadığı bu dönemde en büyük desteği belediyeler ve Basın İlan Kurumu’nun verdiğini ifade eden Başkan Mesut Demir, medyaların en önemli sorunlarının başında vasıflı personel sorunu geldiğini belirterek, bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. 

Daha sonra etkinliğin paydaşları ile eğitimcilere plaket, kursiyerlere sertifikaleri katılımcı protokol tarafından takdim edildi.

Öte yandan akademide dereceye giren Pınar Taşçı, “Depreme Hazır Mısın Bursa?” başlıklı haberiyle birinci,

Filistinli Safa Alasaad, “Filistin'e Destek Yürüyüşü” başlıklı haberiyle ikinci, Beyza Karakuş, “Bursa’da İpekçilik Yeniden Canlanıyor” başlıklı haberiyle üçüncü oldu.

Etkinliğin sonunda 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle katılımcı protokol ve gazeteciler tarafından pasta kesildi.

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