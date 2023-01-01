Bursa'da 'Her Yerde Matematik'

Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde hayata geçirilen Matematik dersinin öğrenimini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Matematik Seferberliği kapsamında Bursa’da çalışmalar devam ediyor.BURSA (İGFA)- Matematik Seferberliği çalışmaları kapsamında matematik ve sınıf öğretmenliği branşlarında görev yapan Bursa’daki öğretmenlere yönelik yapılan çalıştay ile STEM eğitimi yaklaşımı, yenilikçi öğrenme ortamlarında matematik eğitimi uygulamaları, öğrenme senaryoları geliştirme başlıklarında sunumlar, atölyeler, sergiler ve grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Matematik Seferberliği kapsamında Bursa’da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, bakanlıkça hayata geçirilen ve “Her Yerde Matematik” anlayışıyla hazırlanan seferberlik programı ile öğrencilerde matematik önyargısının kırıldığını belirterek, matematiğin alan becerilerini günlük hayatla ilişkili hâle getirebilmek üzere başlatılan çalışmaya öğretmenlerden de güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Matematik Seferberliği kapsamında matematik atölyeleri ve okullarda matematik koridorları kurulmaya başlandığını ifade eden Müdür Gür, Bursa’da bu seferberlik kapsamında düzenlenen Kutup Bilim Merkezi Kurulum Atölyeleri oluşturduklarını ve burada farklı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Bu atölyelerde, öğretmenlerimizin öğrencilerine kutup bilinci ve buna bağlı iklim değişikliği farkındalığı kazandırabilmeleri, kutup araştırmalarında matematiğin önemini anlamaları ve bu konuda Avrupa Birliği projeleri üreterek çalışmalarını yabancı ülkelerdeki ortaklarıyla paylaşmaları konusunda çalışmalar yürütüyoruz" diyen Müdür Gür, "Matematik Seferberliği kapsamında yapılan tüm çalışmalar bugünün çocuklarını yarınlara hazırlama noktasında önem teşkil ediyor. Başta Sayın Bakanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Matematik Seferberliği çalışmaları kapsamında Bakanlıkça hazırlanan “Matematik Dijital Eğitim Platformu” ile öğretmen ve öğrencilere yönelik hazırlanan animasyon, video, etkileşimli içeriklerle matematiği keşfetme süreçleri; konu özetleri ve konu anlatım videolarıyla sınıf içi öğrenme süreçleri de destekleniyor.