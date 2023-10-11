Bursa'da gürültünün sesi kısılıyor

Bursa’da çevresel gürültüyü azaltarak halkın yaşam konforunu yükseltmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanan Bursa Stratejik Gürültü Haritalarına göre 'Gürültü Eylem Planı'nı tamamladı. Plan kapsamında yoğun gürültü kaynağı 69 noktada gürültü azaltımına yönelik adımlar atılırken, 8 sessiz nokta ise korunmaya çalışılacak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sağlıklı ve yaşanabilir bir kent olması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kentin stratejik gürültü haritasının oluşturulması ve eylem planının hazırlanması çalışmalarını tamamladı.

Özellikle hastane, okul, konut gibi hassas alanları etkileyen ve 3 milyon 147 bin 818 kişinin gürültüye maruziyetinin değerlendirildiği Stratejik Gürültü Haritaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı.

Çalışmaya ilçe belediyeleri, üniversiteler, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar da destek verdi. Gürültü kaynağı olarak 550 kilometre, karayolu, 47.2 kilometre mevcut, 11.7 kilometre planlanan demiryolu, 300 adet eğlence yeri ile 7 adet sanayi bölgesi ve ayrıca 10 adet sanayi tesisini kapsayan bölgede gürültü ölçümü ve araç sayımları yapıldı.

Bu verilen ışığında yapılan modelleme çalışmaları ile haritalar oluşturuldu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre Kontrol Şube Müdürü Esra Eser, gürültünün toplum üzerindeki etkilerini minimize etmek adına akustik iyileştirmeler yapılmadan önce gürültü noktalarının tespit edilmesi gerektiğini hatırlattı.

69 KRİTİK NOKTA

Çınar Çevre Laboratuvarı A.Ş Akustik Uzmanı Seçil Köşü de çalışma kapsamında gürültü alanlarının belirlendiğini, gürültüyü azaltmaya yönelim modelleme ve senaryolar geliştirdiklerini, anket çalışması ile halkın da görüşlerini alarak hazırladıkları raporun bakanlık tarafından onaylandığını söyledi. Sıcak nokta olarak nitelenen 69 yoğun gürültü kaynağı tespit edildiğini ifade eden Köşü, “Bu noktaların 43’ü karayolu, 10’u sanayi, 11’i eğlence ve 5’i de demiryolu kaynaklı. Buralarda gürültüyü önlemeye yönelik modelle çalışmaları yaptık. Teknik sonuçlara göre de bazı eylem planları belirledik. Örneğin sıcak noktalardan biri olan Gezbe – Orhangazi - İzmir Otoyolu K40 bölgesinde oldukça yüksek araç geçişleri oluyor. Burada hız azaltımı, asfalt yapısının değiştirilmesi ve gürültü bariyeri gibi 3 farklı önlemi test ettik. Buna göre hız azaltımı yöntemiyle gürültünün yüzde 32 azalacağını, asfalt yapısını değiştirerek yüzde 42 oranında azalacağını ve 1600 metrekarelik gürültü bariyeri uygulamasıyla da yüzde 48’lik bir azalma olacağını belirledik. Kritik 69 noktada uygulanması önerilen farklı yöntemler sunduk” dedi.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ‘EN SESSİZ’

Çalışmada yoğun gürültü kaynaklarının tespiti ve gürültü azaltım yöntemlerinin belirlenmesinin yanında Bursa’nın ‘en sessiz’ 8 noktasını da belirlediklerini dile getiren Köşü, bu noktaların da gürültü oluşturacak etmenlerden korunması gerektiğinin altını çizdi. Hazırlanan rapordu Bursa’nın en sessiz yerinin ise 520 hektar alana sahip Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü olduğu belirtildi. Sırasıyla Teleferik alanı, Mudanya Ormanlık Bölgesi, Çeltik ve Çukurca mahallelerindeki 360 hektarlık alan, Cephanelik Parkı, Orhangazi Devlet Hastanesi, Balaban Mesire Alanı ve Umurbey Mahallesi de Bursa’nın en sessiz noktaları oldu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk da çevre ve yaşam kalitesini artırma hedefiyle yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Çevre dendiğinde akla ilk olarak hava, su ve toprağın geldiğini hatırlatan Cindoruk, bundan sonraki süreçte hem gürültü yoğunluğunu azaltmak hem de sessiz alanların korunmasına yönelik yine proje paydaşlarımızla önemli çalışmaları gerçekleştireceklerini ve işbirliğinin artarak devamını diledi.