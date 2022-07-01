Bursa'da 'Gönül'den sohbet zamanı

Bursa'da Gönül Kahvesi Özlüce Şubesi’nin üst katında hayata geçirilen Etkinlik Salonu’nun tanıtımı, düzenlenen basın toplantısı ile yapıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı’nda yaklaşık 7 yıldır faaliyet gösteren Gönül Kahvesi Özlüce Şubesi’nin üst katı, “Gönül Kahvesi Özlüce Etkinlik Salonu” olarak Bursalıların hizmetine sunuldu. Düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına Özlüce Gönül Kahvesi İşletme Sahibi Sinan Özyalçın, İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Toplantıda konuşan Özlüce Gönül Kahvesi İşletme Sahibi Sinan Özyalçın, Gönül Kahvesi Özlüce Şubesi olarak bölge sakinlerinin ve müşterilerin yoğun talebi üzerine “Gönül Kahvesi Özlüce Etkinlik Salonu”nu da, hizmete açtıklarını vurguladı. Gerek Gönül Kahvesi markası, gerekse Gönül Kahvesi Özlüce Şubesi İşletmesi olarak müşteri memnuniyeti ve hijyen koşullarına büyük önem verdiklerine dikkati çeken Özyalçın, bugünden itibaren Bursalıları, Gönül Kahvesi Özlüce Şubesi’nin “Gönülden Etkinlikler” salonuna da beklediklerini ifade etti.

Özlüce Gönül Kahvesi İşletme Sahibi Sinan Özyalçın, “Öncelikle toplantımıza katılan tüm basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönül Kahvesi Özlüce Şubemiz, artık iki katlı olarak hizmet vermeye başladı. Müşterilerimizden gelen yoğun talep üzerine, üst katımızı etkinlik salonu olarak da kullanıma açtık. Salonumuzda, 20 ila 50 kişilik grup kahvaltıları, özel toplantılar, kurum içi eğitim toplantıları, doğum günü partileri, 5 çayları, baby shower partileri gibi pek çok etkinlik yapılabilecek. Kurum içi eğitim veya özel toplantılar için barkovizyon imkanı da sunuyoruz. Tüm Bursalıları “Gönülden Etkinlikler” salonumuza bekliyoruz” dedi.