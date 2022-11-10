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Bursa'da Gölyazı yolu yenileniyor

GÜNDEM 10.11.2022, 14:32
Bursa'da Gölyazı yolu yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin en zengin antik yerleşimlerinden olan yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası Gölyazı’nın yolunu sil baştan yeniliyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da raylı sistem, köprü ve kavşaklar, yeni yollar ve yol genişletme çalışmaları ile ulaşım sorununa köklü çözümler üreten Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Bursa’nın 17 ilçesini kapsayan bu çalışmalar kapsamında İzmir yolu ile Gölyazı arasındaki 4300 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yol da yenileniyor. Tarihi, Milattan Önce 6’ncı yüzyıla kadar uzanan ve kentin en zengin antik yerleşimlerinden olması nedeniyle özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan Gölyazı’ya ulaşımın sağlandığı yolda 40 bin ton kazı dolgu çalışması yapıldı. Sıcak asfalt kaplama çalışmalarının da başladığı yola yaklaşık 8 bin ton asfalt dökülecek. Bu çalışmanın tamamlanması ile birlikte Gölyazı’ya ulaşım da daha konforlu hale gelecek.

Kent merkezinde Adliye Kavşağı, Fuat Kuşçuoğlu ve Balıklıdere köprüleri gibi dev bütçeli yatırımların devam ettiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, diğer taraftan mevut yolların daha sağlıklı hale getirilmesi için de yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. Belirli bir program dahilinde çalışmaların 17 ilçede de kesintisiz bir şekilde devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Gölyazı da sadece Bursa’mızın değil ülkemizin önemli turizm değerlerinde biri. Özellikle hafta sonları yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşanıyor. Yolun daha konforlu hale getirilmesi için muhtarımızın da yoğun talepleri vardı. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kısa zamanda artık Gölyazı’ya ulaşım da daha konforlu hale gelecek” dedi.

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