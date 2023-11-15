Bursa'da 'Göl Koruma Birliği' İznik'te toplandı
Bursa'da İznik Gölü Koruma Birliği olağan meclis toplantısını İznik Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - İznik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen kasım ayı olağan toplantısı Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın Başkanlığında İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın katılımıyla gerçekleşti.
Gündem maddelerine geçilmeden önce meclis toplantısı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yılı dolayısıyla tüm şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.
Tek gündem maddesi ile toplanan İznik Gölü Koruma Birliği olağan meclis toplantısı DSİ ile yapılan görüşmelerin sunumuyla devam etti. İznik Belediyesi Çevre Mühendisi Aslıhan Teke tarafından gerçekleştirilen sunumda İznik Gölü’nün son durumu, yapılacak çalışma, önlem ve kampanyalar birlik üyeleriyle paylaşıldı.
İznik Gölü Koruma Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısı Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta’nın kapanış konuşmalarıyla sona erdi.
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