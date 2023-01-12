Bursa'da Gököz-Der'den anlamlı gece

Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği (GÖKÖZ-DER) ördekli kültür merkezinde anlamlı gece düzenledi.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Bursa Keles Gököz Köyü Sosyal Yardımlaşma Eğitim ve Kültür Derneği (GÖKÖZ-DER) Ördekli Kültür Merkezi'ndedüzenlenen gecede tüm şehitler ve Gököz Mahallesi'nde vefat edenler Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualarla anıldı.

Geceye Bursa'nın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Dağder Genel Başkanı Yaşar Türk, Türk Dünyası Yörük Türkmen Beyleri Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Ahmet Arslan, Gököz Mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın sohbetleriyle gerçekleşen gecede, televizyon yapımcısı Nuri Sarı'nın da sunumuyla ve seslendirdiği birbirinden güzel ilahilerle renklenen gecede, eski tarihi çınarlarını kapsayan slayt gösterisi geceye katılan üyeler ve vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

Gököz-Der Başkanı Hüseyin Seymen, Gököz-Der olarak bugüne kadar Gököz Mahallesi'nde çevre düzenleme, camii avlusu, köy kahvesi tadilat çalışmalarını Keles Belediyesi ve hayırsever üyelerin destekleriyle yaptıklarını belirterek, katılımcılara ve destek olanlara teşekkür etti.