Bursa'da girişimci çocuklar pazarda!

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından BEBKA iş birliğiyle faaliyet gösteren Bursa İnovasyon Merkezi, Bursa’da ilkokuldan lise son sınıfa kadar öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik alanında bilgi ve becerilerini artırıp girişimcilik kültürünü erken yaşlardan itibaren oluşturmak ve yaygınlaştırmak üzere çalışmalarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - Öğrencilerin kendi üreteceği ve satışını da kendilerinin yapacağı, tüm bunları yaparken de girişimcilik süreçlerini yaşayacağı “Girişimci Çocuklar Pazarda” etkinliği Bursa İnovasyon Merkezi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Daire Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirildi.

Öğrencilerin erken yaşta iş birliği içinde çalışabilmeleri, üretim süreçlerini yaşamaları ve satış anına kadar planlama yapabilmeleri, ekip olarak sorumluluk alabilmelerinin onlara katacakları değerle geleceğe hazır bireyler olmasına büyük katkı sağlayacağı görüşüyle hayata geçirilen “Girişimci Çocuklar Pazarda” etkinliği ilkokul 3 ve 4. sınıf ile ortaokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 30 Ekim 2023 Pazartesi günü olan etkinlikte; başvuru sonrası yapılacak değerlendirme sonucu belirlenen 50 girişimci takım, Bursa İnovasyon Merkezinin hazırladığı “Girişimciliğe İlk Adım” eğitim programına katılacak.

Pazar etkinlikleri, Mart-Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.