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Bursa'da girişimci 3 gençten TÜBİTAK desteğiyle yerli ve milli üretime katkı

GÜNDEM 23.10.2022, 11:32
Bursa'da girişimci 3 gençten TÜBİTAK desteğiyle yerli ve milli üretime katkı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nden (BUÜ) mezun olan ve halen öğrenimini devam ettiren 3 genç girişimci, TÜBİTAK’tan 450 bin TL hibe alarak kurduğu şirket ile ithalat oranları yıllık 5 milyar TL’ye ulaşan tıp sektöründe yerli ve milli üretim yapmak için kolları sıvadı.BURSA (İGFA) -Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK 1512 BİGG ULUKOZA Programı 2022 Yılı İnterdisipliner Tıp Çağrısı kapsamında hazırladıkları Cerrahi Stapler projesi ile 450 bin TL hibe almaya hak kazanan girişimci öğrencileri ağırladı. Ziyarette Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı Nihal Sağlam ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Coşkun da hazır bulundu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, TÜBİTAK’tan 450 bin TL hibe alarak şirket kuran ve projenin numune üretim çalışmalarına başlayan gençleri tebrik etti.

Üniversiteden böylesine başarılı gençler çıkmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Üniversitemizdeki yöneticilerimiz, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz son yıllarda araştırma ve geliştirme konusuna hassasiyetle yaklaşmaya başladı. Öğrencilerimiz de böylesi bir ortamda düşünmeye, araştırmaya ve proje üretmeye yöneliyor. Tıp alanında cerrahi stapler projesi ile TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazanan öğrencilerimiz de bu konudaki en güzel örneklerden bir tanesini oluşturuyor. Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Hocaları ile bundan sonraki süreçte de irtibatlarını koparmamaları gerekiyor. Onların fikirleri ve yönlendirmeleriyle projenin numune üretim sürecini başarı ile atlatacaklarına ve sağlık alanındaki yerli üretim çalışmalarına son derece kıymetli katkılar vereceklerine gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

BAŞARI MUTLAKA GELECEK

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise 3-4 yıllık bir çalışmanın neticesinde öğrencilerin çok kıymetli bir proje ortaya çıkardıklarını vurguladı.

Zor bir sürecin geride bırakıldığına işaret eden Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Fakültemizin ana hedeflerinden birisi de araştırma ve geliştirme alanında da var olduğumuzu göstermektir. Bu hedefle görev süremiz içerisinde iş dünyası ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdik. Sanayicilerimizle ortaklaşa hayata geçirebileceğimiz projeleri tespit ettik. Süreç içerisinde ilginin başka yönlere kaydığı anlar oldu. Fakat başladığımız ve devam ettirdiğimiz projelerimiz de var. Öğrencilerimizin destek almayı başardıkları proje de bunlardan birisi. Cerrahi zımba konusunda başarıya ulaştık. Önümüzdeki süreçte farklı alanlara el atacağız. Bu konunun ürün vereceğini ve bir sonuca bağlanacağını tahmin ediyordum” açıklamasında bulundu.

TÜBİTAK ile yaptıkları görüşmelerde tıp alanına öncelik vereceklerine dair bilgi aldıklarını ifade eden Dekan Kaya; “Gittiğimiz her tıp kongresinde özellikle Hindistan kaynaklı yeni tıp ürünlerine rastlıyoruz. Onlar yaptığına göre biz de bu konuda çok özel projelere imza atabiliriz. Bursa’da bu işi yapabilecek çok sayıda sanayicinin olduğuna inanıyoruz. Yeter ki genç girişimcilerimiz doğru proje ile bu kişilerin karşısına çıkabilsin. Önümüzdeki günlerde bu alanda da değerli adımların atılacağına gönülden inanıyor ve gençlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Projenin deneme süreçleri ve diğer tüm aşamalarında yanlarında olacağımızı da bilmelerini istiyorum” diye konuştu.

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