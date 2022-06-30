Bursa'da gıda ve tarım alanında nitelikli istihdama akademik protokol

İleri teknoloji, en üst seviyedeki gıda güvenliği ve kalite standartlarıyla ürünlerini özenle hazırlayan Tat Gıda, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile protokol imzaladı.BURSA (İGFA) - Tat Gıda, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile protokol imzaladı.

İş birliği kapsamında, Ar-Ge çalışmalarına akademik destek sağlanması, ortak bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmesinin yanı sıra araştırma sonuçlarının ortak kullanımı, üniversite ve sektör temelli çalışmalar gerçekleştirilerek karşılıklı deneyimlerin paylaşılması amaçlandı.

Protokol ile öğrenci ve araştırmacıların akademik çalışma olanaklarının geliştirilmesine katkıda sağlanırken, bilim ve teknoloji temelli tarım ve gıda üretimi sürecine de yön verilmesi ve nitelikli iş gücünün sektöre kazandırılması hedeflendi.

Tat Gıda Genel Müdürü Evren Albaş, bünyelerinde istihdam edilecek doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin yapacağı çalışmalardan gıda üretiminin farklı adımlarında önemli kazançlar elde etmeyi, bunları daha verimli ve sürdürülebilir süreçler olarak tüketicilerimize geri döndürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gıda güvenliğinin, tüm dünyanın stratejik gündeminde yer almaya başladığına dikkat çeken Albaş, "Bursa Uludağ Üniversitesi’ni Mustafakemalpaşa ve Karacabey fabrikalarımıza yakın olması ve üniversitenin “gıda arz güvenliği” alanında ihtisaslaşması sebebiyle tercih ettik. Birlikte, gıda güvenliği risklerinin azaltılması, yüksek katma değerli gıdaların geliştirilmesi, izlenebilirlik uygulamaları ve dijital teknolojilerin geliştirilmesi gibi konularda projeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca BUÜ’deki başarılı arkadaşlarımıza staj imkânı sağlayarak onların gelişimine ve kariyerlerine katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Albaş, “Birlikte üreteceğimiz projelerin ve bu projelerden elde edeceğimiz başarılı sonuçların gerek Tat Gıda gerekse de Bursa Uludağ Üniversitesi’ne kıymetli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” diyerek, destek ve iş birliği için BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a ve proje ekibine teşekkür etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, üniversitenin YÖK tarafından belirlenen 23 Araştırma Üniversitesi’nden biri olarak seçilmesinin gururunu yaşadıklarını belirterek, program sayesinde ülkemizdeki bu eksikliğin giderileceğine inandığını söyledi. Kılavuz, başarılarını devam ettirmek için aynı azimle çalışmaya ve sanayicilerimizle protokol imzalamaya devam edeceklerini söyledi.