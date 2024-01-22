Bursa'da Gıda Mühendisleri 'Durmuş'la güven tazeledi

TMMOB Gıda Mühendisleri Bursa Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde, mevcut Başkan Serkan Durmuş geçerli oyların tamamını alarak güven tazeledi.BURSA (İGFA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurulu Bursa Akademik Odalar Birleşkesi’nde gerçekleştirildi.

BAOB Oditoryum’da düzenlenen Genel Kurulun Divan Kurulu Başkanlığını BUÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Şahan’ın yaptı. Genel Kurul’un açılışında konuşan Serkan Durmuş, Gıda Mühendisleri Bursa Şubesi’nin üye sayısı ve örgütlü yapısı ile güçlü ve etkin bir oda olduğunu vurguladı. Durmuş, göreve geldikleri günden itibaren meslektaşlarının menfaatini koruyan, sorunlara çözüm üreten ve güvenli gıdaya erişim için mücadele eden bir yapı içerisinde olduklarını dile getirdi.

Son yıllarda yaşanan salgın, iklim krizi, savaşlar ve afetlerin gıda güvenliğinin önemini güçlü bir şekilde ortaya koyduğunun altını çizen Durmuş, oda olarak bu doğrultuda üzerlerine düşen görevi yaptıklarını kaydederek, yeni dönemde de iş birliklerini artırarak çalışmalarını sürdürmek istediklerini söyledi. Bursa’nın sanayi ve turizm şehri olmasının yanında bir tarım ve gıda şehri olduğuna da vurgu yapan Durmuş, “Kentimizin marka değerinin artırılmasında, tarım ve gıda sanayinin; kültürel ve turizm açısında gelişmesinde ise gastronominin gastronominin ve coğrafi işaretli ürünlerimizin önemi büyük. Bunu da son yıllarda artan örneklerde görüyoruz. Bizler de bu bilinçle kent yöneticileriyle olan işbirliklerimizi artırıyoruz” dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yaşar Üzümcü de konuşmasında görev süresi boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri paylaştı.

Son yıllarda yaşanan gelişmeler nedeniyle gıda arzı ve güvenliğinin dünyada büyük önem kazandığını kaydeden AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise, “2022 verilerine göre tarımsal hasılada ülkemiz Avrupa’da birinci dünyada ise onuncu sırada. Tarımsal üretim, gıdanın işlenmesi, iklim ve jeopolitik olarak şanslı bir konumdayız. Başta Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlarımız ve meclis olarak tarımda kendi kendine yeten bir ülke olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yapılan tek listeli seçimlerde Serkan durmuş başkanlığındaki yeni yönetimde; Adem Zanbak, Ali Hakan Donduran, Ayla Gür, Gaye Göncü, Neslihan Yılmaz ve Sadettin Kabakçı görev aldı.