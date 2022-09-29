Bursa'da ‘Gıda İsrafının Ne Kadar Farkındayız’ paneli düzenlendi

29 Eylül Küresel Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü nedeniyle BUSİAD Evi’nde düzenlenen panelde gıda israfının tüm boyutları konuşuldu. İsrafın farkında olunmadığı ve israfın azaltılması ile elde edilecek kazanımın boyutu da konuşmacılar tarafından dile getirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ile Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin birlikte düzenlediği, “Gıda İsrafının Ne Kadar Farkındayız” konulu panel BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi.



Panelin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Uyar Duman, giderek azalan kaynakların ve küresel ısınmanın yeni bir ekonomik anlayışa geçişi hızlandıracağını söyledi. Bu Yeni durumu öngören BUSİAD’ın Son 4-5 yıldır, dijital dönüşüm ve yeşil ekonomiye ağırlık verdiğini de dile getiren Duman, döngüsel üretim ve ihtiyacın kadar tüket bunların en bilinenleri olduğunu belirterek, gıda israfını da ayrı düşünmenin mümkün olmadığını söyledi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, israfın iki yönü olduğunu belirterek, “Sofraya gelen gıda kaybı ve sofra aşamasında yapılan israf var. Sebze ve meyvelerin 1/3’ünün sofraya gelmeden kaybolduğu çeşitli araştırmalarda dile getiriliyor. Yüzde 13 perakende, yüzde 26 gıda hizmetlerinde yüzde 61 de evlerde israf gerçekleşiyor. Bu durumda ailelerde ve sektörlerde ciddi bilinç oluşturmamızın şart olduğu ortada” dedi.

İl Müdürlüğü olarak israfı önlemek için çalışmalar yaptıklarını da kaydeden Aygül, Bursa halinde yazın 816 bin, kışın da 349 bin ton sebze meyve girişi olduğunu ve yazın günlük ortalama 10-12 ton, kışın da 8 ton kayıp olduğunu dile getirdi. BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen ise, israf denilince herkesin aklına ekmeğin geldiğini belirterek, BESAŞ’ta israfın 500 satış noktasında iade sisteminin kaldırılmasıyla sağlandığını kaydetti.

Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Şule Turhan ise, gıda kayıp ve atıkları hakkında detaylı bilgiler vererek, asıl amacın atık ve kayıp oluşumunu engellemek olduğunu belirterek, gıdaların 1/3’ün israf edildiğini ve 23 milyon kamyon doldurduğunu ifade etti.

Panel sonunda BUSİAD tarafından, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kır Çiçekleri Okusun Diye kampanyasına adlarına yapılan bağış sertifikası ve Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından da birer plaket takdim edildi.