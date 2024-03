Bursa'da gıda denetimleri Ramazan'da da hız kesmeyecek

Gıda güvenilirliği kapsamında gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetim ile tüketiciye her zaman yeterli ve güvenli gıda arzını sağlamak için gıda işletmelerindeki denetimleri hassasiyetle sürdüren Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, Ramazan'da da denetimlere hız kesmeden devam edecek.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ramazan ayı içerisinde de tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla ramazanda tüketimi fazla olan un ve unlu mamuller, pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri üretimi yapan iş yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerinde denetimleri arttırdı.



Yapılan resmi kontrollerde ekipler, "Ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde, gıdaların etiket bilgileri kontrol edilip, gerekli hallerde ürünlerden analiz edilmek üzere numuneler aldı. İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda üretimin tamamı veya tehlike oluşturan bölümünün faaliyetlerin durdurularak idari yaptırım uygulandığına vurgu yapan ekipler, "Kontrol görevlilerimiz tarafından titizlikle uygulanan denetimlerde işletmecilere, halk sağlığı ve gıda güvenliğine yönelik olarak dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme de yapılıyor" dedi.

Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir ramazan geçirmesi için halk sağlığı ve tüketici menfaatlerini korumaya yönelik çalışmalar titizlikle sürdürüleceğini kaydetti.