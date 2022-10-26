Bursa'da 'gezen kantin' 136 okula hizmet verecek

Bursa’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kantinciler Odası, Bursasu ve BESAŞ arasında imzalanan protokol ile kantini bulunmayan toplam 136 okulda hizmet verecek olan ‘Gezen Kantin Projesi’ hayata geçirildi. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar uygulanacak olan proje ile 17 bine yakın öğrenciye ücretsiz kantin ürünleri ulaştırılacak.BURSA (İGFA) - Bursa’da geleceğimiz olan çocuklar ve gençlere yönelik birçok çalışmayı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek bir projenin daha startını verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kantinciler Odası, Bursasu ve BESAŞ arasında imzalanan protokolle, kantini olmayan toplam 136 okulda ‘Gezen Kantin Projesi’ hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okullarda gerekli hazırlıkları yaparken; projede kullanılacak giydirmeli kantin aracı BESAŞ tarafından temin edildi. Bursasu tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere 330 mililitrelik su temin edilirken, Bursa Kantinciler Odası da soğuk sandviç, hamburger, tost ve simit gibi kantin ürünlerini sağlıyor. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar uygulanacak olan proje kapsamında, Gezen Kantin her gün bir okulda hizmet verecek.

‘Gezen Kantin Projesi’nin imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çok kıymetli ve heyecan veren bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Projeye Pazartesi gününden itibaren start verileceğini belirten Başkan Alinur Aktaş, geleceğe yatırım yapmanın en güzel yolunun çocuklar ve gençlere yönelik projeler üretmek olduğunu ifade etti. Başkan Aktaş, Bursa’nın özellikle kırsal bölgelerinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ama kantini bulunmayan ilk ve orta dereceli okullarımız var. Büyükorhan, Harmancık, İznik, Orhaneli, Keles, Mustafakemalpaşa, Yenişehir ve Karacabey’de kantini olmayan toplamda 136 okulumuzda eğitim ve öğretimlerini sürdüren 17 bine yakın öğrencimize, bu proje sayesinde ücretsiz kantin ürünlerini ulaştıracaklarını söyledi.

Aktaş, proje kapsamında Gezen Kantinin her gün bir okulda hizmet vereceğini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Milli Eğitim Bakanlığı’nın son dönemde fırsat eşitliği politikası ve köy yaşam merkezleri programlarının bulunduğunu belirterek, Gezen Kantin Projesi’yle kırsal bölgedeki öğrencilere fırsat eşitliğinin sunulduğunu kaydetti. Gür, projeye desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Bursa Kantinciler Odası’na teşekkür etti.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kantinciler Odası, Bursasu ve BESAŞ arasındaki protokole imzalar atıldı.