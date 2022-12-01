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Bursa'da genç iletişimciler sordu, gazeteci Mehmet Ali Ekmekçi yanıtladı

GÜNDEM 01.12.2022, 10:28
Bursa'da genç iletişimciler sordu, gazeteci Mehmet Ali Ekmekçi yanıtladı

Bursa medyasının önemli isimlerinden Gazeteci Mehmet Ali Ekmekçi, "İletişimciler Soruyor" programına konuk oldu.BURSA (İGFA) - Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik ile Radyo ve Televizyon alan öğrencilerinin düzenlemiş olduğu "İletişimciler Soruyor" programının bu haftaki konuğu A Gazete Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi Başkanı, İnternet Gazetecileri Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı Gazeteci Mehmet Ali Ekmekçi oldu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programa Bursa Kent Konseyi İletişim Çalışma Grubu üyeleri Uludağ Enerji Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, BUSKİ Basın Tanıtım Şefi Eyüp Murat Karagül, As TV Program Müdürü Sevda Kurul, Şebnem Apaydın, Oğuz Orhan, Miray Tunca katıldı.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz, İletişim programlarımızı 2023 yılı boyunca devam ettirmeyi planladıklarını söyledi. Her hafta mesleğin duayen isimlerini iletişim öğrencileriyle buluşturacaklarını belirten Yılmaz, Bizlere bu konuda desteklerini esirgemeyen Kent Konseyi İletişim Çalışma Grubu Başkanı Yusuf Ziya Yüce’ye teşekkür etti.

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni aile olarak gördüğünü belirten Mehmet Ali Ekmekçi, "Bir dönem burada sizlerle çalışmaktan mutluluk duydum. Çok değerli meslektaşlarım, değerli Gazetecilik öğretmenlerim ve geleceğin iletişimcileriyle bir aile olduk. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Televizyon dizilerinin de Bursa’nın tanıtımında büyük bir rol oynadığını söyleyen Ekmekçi, “Eski yıllardan buyana Bursa’nın tanıtımı konusunda büyük rol oynadığını söyleyebiliriz. Örneğin Dünya Unesco Mirası listesinde bulunan en önemli değerlerimizden biri olan Cumalıkızık köyümüzün tanıtılmasında en büyük rolü Kınalı Kar dizisinin oynadığını görebiliriz. Medyanın büyük bir güç olduğunu her zaman bilmemiz gerekli, medyayı nasıl kullanmamız gerektiğini nasıl doğru kullanmamız gerektiğini bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Medya mensuplarının haberleri pazarlama şekillerine göre toplumun şekillendiğini belirten Mehmet Ali Ekmekçi, “Medya Dünya’da da Türkiye’de de Bursa’da da önemli bir güç. Medya mensupları bir haberi nasıl pazarlarlarsa toplumda ona göre şekillenir. Bizler toplumu ikna etme gücünün elimizde olduğunun farkına varırsak güzel bir kamuoyu oluşturabiliriz. Sizlerde geleceğin gazetecileri, televizyoncuları olarak günlük hayatınızda toplumu ilgilendiren hiçbir olaya sessiz kalmamalı ve bunları duyurmalısınız” diye konuştu.

Program sonunda çekilen toplu fotoğrafın ardından Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Okul Müdürü Ömer Yılmaz Mehmet Ali Ekmekçi’ye hediyelerini takdim etti.

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