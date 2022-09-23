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Bursa'da Gemlik Zabıtası'ndan şefkat örneği

GÜNDEM 23.09.2022, 12:26
Bursa'da Gemlik Zabıtası'ndan şefkat örneği

Bursa'da Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri ilçe genelinde sürdürdüğü rutin denetim görevinin dışında zorda kalan vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi'nde ikamet eden yaşlı kadın, Gemlik Belediyesi ile iletişime geçerek sağlık sorunları nedeniyle alışveriş yapmakta zorlandığını ifade ederek zabıta ekiplerinden yardım istedi.

Zabıta ekipleri, yaşlı kadına ulaşarak ihtiyaçlarının listesini aldı. Bölgede bulunan market ve fırından ürünlerin teminini sağladı.

Zabıta tarafından alışverişi yapılan yaşlı kadın ekiplere teşekkür etti.

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