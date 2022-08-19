Bursa'da geleceğin mimarları 'Tarihi Hisar'ı tasarladılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından şehrin ‘Tarihi Hisar Bölgesi’ne dikkat çekmek amacıyla düzenlenen tasarım atölyesini ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın daha yaşanabilir şehir olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer kurumların şehri ilgilendiren projelerine de katkı sunuyor.

BTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü'nün düzenlediği ‘Hisar’da Sokağı Okumak’ başlıklı tasarım atölyesine destek veren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin birçok farklı şehrinden Bursa’ya gelen yaklaşık 150 öğrenciyi misafir etti. Birinci bölümü BTÜ Yıldırım Bayezid Yerleşkesi’nde tamamlanan atölye çalışmalarının ikincisi, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Atölye çalışmalarının ardından, hazırlanan çalışmalar sergilendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’la birlikte atölye çalışmalarına katılan öğrencilerle buluştu. Sergi alanındaki çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, öğrencilerle Bursa üzerine sohbet etti.

Bursa’nın 8 bin 500 yıllık tarihi ve kültürel değerleriyle Türkiye’nin en özel şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bitinya’dan Bizans’a, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar her dönemin izlerini barındıran Bursa’nın özellikli bir şehir olduğunu belirtti. Tarihi dokunun yoğunlukla hissedildiği bölgelerin kaleli şehirler olduğunu ifade eden Başkan Alinur Aktaş, birçok farklı medeniyetin izlerini taşıyan Bursa Kalesi’nin de her dönem odak noktası olduğunu dile getirdi.

150 ÖĞRENCİ KATILDI

Atölye çalışmaları hakkında bilgi veren Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tüba Sarı, Türkiye’nin farklı şehirlerinden Bursa’ya gelen mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı öğrencilerinin katılımıyla ‘Hisar’da Sokağı Okumak’ temalı tasarım atölyesini düzenlediklerini ifade etti.

Atölyelere yaklaşık 150 öğrencinin katıldığını belirten Sarı, çalışmalarda mahalle, sokak ve yapı ölçeğinde tarihi bölgenin ele alındığını anlattı.

Öğrencilerin alanı gözlemlediğini, okuduğunu, çeşitli kavramlarla analiz ettiğini söyleyen Sarı, “Alana dair tasarım önerileri geliştirdiler. Atölye çalışmalarının sonuçları da sergiler aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşıldı. Bilimsel araştırma projesinin sonunda bir kentsel tasarım rehberi üretmeyi hedefliyoruz. Bu rehber, tüm ilgililere ve kamu kurumlarına yardımcı olacaktır. Bursa ve hisar içi hakkında öneriler sunulabilecek. Aslında Tarihi Hisar Bölgesi’ne dikkat çekmek amacıyla yola çıktık. 150 öğrenci de bu süreçte Bursa için çalışmış oldu” açıklamasında bulundu.