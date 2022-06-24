Bursa'da endemik bitki türleri kalıcı esere dönüştürüldü

Türkiye’nin en sevilen ambalajlı su markası Erikli, Korumamız Gerekli İnisiyatifi kapsamında Bursa ve Uludağ’da yetişen endemik bitki türlerini kitaplaştırdı.BURSA (İGFA) - Lezzetini ve doğalığını Bursa ve Uludağ’dan alan Erikli, bölge coğrafyasının özgün bitki türlerini “Uludağ’ın Endemik ve Nadir Bitkileri” başlığı altında kalıcı bir eser haline getirdi. Erikli’nin T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) iş birliğiyle başlattığı Korumamız Gerekli İnisiyatifi kapsamında hazırlanan kitap, Erikli Korumamız Gerekli Sergisi’nin açılışı ile okurla buluştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Gönül Kaynak ve Prof. Dr. Özer Yılmaz tarafından hazırlanan kitap, bir biyoçeşitlilik merkezi ve doğal bir botanik parkı niteliğinde olan Uludağ’ın sahip olduğu endemik türler hakkında kapsamlı bilgiler içeriyor.

Kitapta, Korumamız Gerekli İnisiyatifi kapsamında Bursa ve Uludağ’da yapılan saha çalışmaları ile tespit edilen 152 bitki türü, doğal ortamlarında çekilmiş fotoğraflar ile tanıtılıyor.

“Uludağ’ın Endemik ve Nadir Bitkileri” kitabı, endemik bitkilerin yaşam alanı olan habitatlarının korunması konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla açılan Korumamız Gerekli Sergisi ziyaretçilerine ücretsiz hediye ediliyor.

Sergi, 1 Temmuz’a kadar Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilir.