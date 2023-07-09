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Bursa'da emlakçıların sektörün sorunlarını raporladı

GÜNDEM 09.07.2023, 11:47
Bursa'da emlakçıların sektörün sorunlarını raporladı

Bursa Emlak Müşavirleri Odası öncülüğünde düzenlenen Emlak Sektörü Çalıştayı'nın raporunda yer alan temel başlıklar kamuoyuyla paylaşıldı. Sektörün önde gelen isimleri, sektöre katkı sağlamak için neler yapılabileceğine ilişkin çözüm yolları sundu.BURSA (İGFA) - Bursa Emlak Müşavirleri Odası (BEMO)'nın 'Emlak Sektörü Çalıştayı' Podyumpark'ta gerçekleştirildi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özden'in de hazır bulunduğu çalıştaya 4. Tapu Kadastro Bölge Müdür Yardımcıları, Ticaret İl Müdürlüğü temsilcileri, Uludağ Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi bölüm başkanı Elif Karakurt Tosun, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi, BTSO 54. Komite temsilcileri, Bursa Sorumlu Emlakçılar Derneği Başkanı, İnegöl Emlak Müşavirleri Dernek Başkanı, Yenişehir Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı, TÜGEM Bursa İl Başkanlığı da katılım sağladı.

Sektör çalıştayının gündemini 8 madde oluştururken, söz konusu her madde sektörün önde gelen isimleri tarafından tek tek tartışılarak Çalıştay Raporu hazırlandı.

Çalıştay raporunda genel olarak sektörün sorunlarının nasıl çözümleneceği, hangi kurumlarla işbirliği yapılabileceği, sektöre katkı sağlamak için neler yapılabileceğine ilişkin çözüm yolları sunuldu.

Çalıştay raporunda yer alan temel başlıklar şöyle:

1-    Portallarda yer alan Sahte ilanların tamamen kaldırılması, bu ilanları yayımlayan  kişilerin kısıtlanması, taşınmaz ticareti yetki belgesi bulunmayan, vergi levhası bulunmayan bunlar olsa dahi fiziki olarak ofisi bulunmayan kişilerin portala erişimin kısıtlandırılması, ilanların taranması, bireysel ilanlara portalların kapalı olması, her portalin kendi içerisinde denetim kontrol mekanizması oluşturulması, ilanların güncel olması, hakkaniyetli rekabet ortamı oluşturulması, yeni ilanların tek tek kontrol edilmesi, (resimlerin ve açıklamaların teker teker incelenmesi), taraflara talepte bulunulması talep karşılanmaması halinde portal tarafından ilanın kaldırılması, kara liste adlı bir mekanizma oluşturulması, problemle karşılaşılan firmaların ilanlarının askıya alınması, vergi levhasındaki şirket ismi ile portallardaki şirket isminin aynı olması konusunda çalışmalar yapılması, şikayetlerin hızlıca sonuçlandırılması için çalışmalar yapılması, ilan takip komitesi kurulması, fiyatlandırmanın denetlenmesi mekanizmasının kurulması, aynı nitelikteki taşınmazların farklı fiyatlarda olmasının engellenmesi için portallarda ortak çalışma yürütülmesi, sahte ilanların yazılı olarak ihbarı, 

2-    Sektördeki güvenilirliği ve kaliteyi artırmak amacıyla lise eğitimi mezunu olmanın zorunlu olması,

3-    Fiyat politikası belirlenirken maliyet üzerinden hesaplama yapılması, bölge taraması yapılarak uygun fiyatlar çıkartılması, ilanların portal üzerinden paylaşılması ve harici paylaşım yapılmaması, saha çalışmasıyla isim uyuşmazlığı tetkiki yapılması, Fahiş fiyatların artışı ile ilgili değer haritası oluşturulması

4-    İlan takip komitesi kurulması

5-    Taşınmaz ile ilgili bilgilerin alınabilmesi amacı ile KVKK anlamında yetki alınması ile ilgili kamu kurumları ile ilgili gerekli yazışmaların yapılması,

6-    Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan hizmet bedellerinin BEMO tarafından tavsiye niteliği ücreti tarifesi hazırlanması,
Devren kiralık olarak yapılan işlemlerden doğan hizmet bedellerinin BEMO tarafından tavsiye niteliği ücreti tarifesi hazırlanması,
Kira sözleşme yenilemelerinden doğan hizmet bedellerinin BEMO tarafından tavsiye niteliği ücreti tarifesi hazırlanması,

7-    İşyeri denetimlerinin sıklaştırılması için çalışmaların yapılacağı,

8-    Yabancı menşeli gayrimenkul şirketlerinin yüksek oranda komisyon almasının düzenlenmesi bununla ilgili çalışma yaptırılması, gerekli görüldüğü takdirde komisyon kurulması,

9-    Vergi affı benzeri değer affı getirilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Çalıştay’ın tamamlanması ile birlikte sektöre gönül vermiş, sektör için önemli katkıda bulunan sektörün önde gelen isimlerine BEMO Başkanı Erdal Çelebi tarafından plaket verilirken, sektörde ilk olan 'Basın Buluşması' gerçekleştirildi.

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