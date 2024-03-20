Son Dakika

Bursa'da emeklilere, ulaşımda ve su faturalarında yüzde 25 indirim

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde tüm emeklilere ulaşımda, su faturalarında ve sosyal tesislerde yüzde 25 indirim uygulanacağını belirterek, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 1.500 TL’lik nakdi destek sunacaklarını söyledi. Başvuru sürecini uzattıklarınıb elirten Başkan Aktaş, tüm emeklilerin bu destekten yararlanmasını istediklerini söyledi.BURSA

GÜNDEM 20.03.2024, 12:27
Bursa'da emeklilere, ulaşımda ve su faturalarında yüzde 25 indirim

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni dönemde tüm emeklilere ulaşımda, su faturalarında ve sosyal tesislerde yüzde 25 indirim uygulanacağını belirterek, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez 1.500 TL’lik nakdi destek sunacaklarını söyledi. Başvuru sürecini uzattıklarınıb elirten Başkan Aktaş, tüm emeklilerin bu destekten yararlanmasını istediklerini söyledi.BURSA (İGFA) - Bursa’da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerine imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, yeni dönem emekli vatandaşlara birçok ayrıcalıkların sağlanacağını açıkladı.

Bursa’da 65 yaş üstü kişilerin ulaşımdan ücretsiz bir şekilde yararlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bizler bu hizmeti sosyal devlet olmanın, sosyal belediyecilik yapmanın gereği olarak görüyoruz. 65 yaş üstünü hiçbir sıkıntı yaşanmadan ücretsiz taşıyoruz. Özel sektörü sübvanse ediyoruz. Sosyal belediyecilikte geçtiğimiz dönem birbirinden özel projelere imza attık. Sahada sürekli olarak emeklilere yönelik neler yapacağımızı soruyorlar. Cumhurbaşkanımızın bu yılı ‘Emekli yılı’ ilan etti. Bizler de emeklilerimizin yaşam kalitelerini artırmak adına daha önce yaptığımız çalışmaların üzerine koyarak önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bu kapsamda yaş kısıtlaması olmadan tüm emeklilerimize ulaşımda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. Ayrıca su faturalarında da emeklilerimize yüzde 25 yapıyoruz. Sosyal tesislerimizde de emeklilerimize yüzde 25 indirim sağlanacak” dedi.

EMEKLİLERE 1.500 TL NAKDİ DESTEK

İndirimlere ilave olarak emeklileri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda da emeklilere destek olacaklarını açıklayan Başkan Aktaş, “İlki Ramazan Bayramı’nda ve ardından Kurban Bayramı’nda olmak üzere emeklilerimize yılda 2 kez 1.500 TL’lik nakdi destek sunacağız. Başvuru sürecini uzattık. Tüm emeklilerimizin bu destekten yararlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

Emeklilere indirim ve nakdi desteğin yanında kültür gezileri de düzenleyeceklerini belirten Başkan Aktaş, “Emeklilerimiz yıllarca çalıştılar. Hayatın yoğun temposu içerisinde belki de fırsat bulamadıkları en önemli başlıklarından biri gezmek, görmek ve eğlenmekti. Şimdi emeklilerimize belki de her dönem erteledikleri turistik gezi fırsatını tur rehberlerimiz eşliğinde önümüzdeki dönemde sunacağız. Şehir içi veya şehir dışına yapılacak tur gezilerine tüm emeklilerimizin en az bir kez katılmasını arzuluyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13