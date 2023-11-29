Bursa'da eğitime lodos engeli

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarından Bursa da payına düşeni aldı. Dün geceden beri süren lodos, kent genelinde adeta hayatı felç etti Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu ve sokaktaki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da sabaha karşı yayımladığı mesajla Bursa'da eğitime 1 gün süreyle bugün ara verildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş, "İlimizde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle; Osmangazi,Yıldırım, Nilüfer, Kestel ve Gürsu ilçelerimizde 29 Kasım Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 29 Kasım'da idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı. https://twitter.com/mahmutdemirttas/status/1729695307489783882