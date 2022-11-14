Bursa'da eğitimde akademik iş birliği

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi koordinasyonunda okulda toplum sağlığının geliştirilmesi ve akademik destekli eğitim programlarının yürütülmesi amacıyla hazırlanan eğitimde iş birliği protokolü Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür arasında imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında eğitimde iş birliği protokolü imzalandı. Uludağ Üniversitesinde gerçekleştirilen protokol imza törenine Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve İl Millî Eğim Müdürü Serkan Gür katıldı.



Törende konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, köklü üniversitelerinden olan Bursa Uludağ Üniversitesi ile neredeyse tüm alanlarımızda kuvvetli iş birlikleri olduklarına dikkati çekerek, "Toplumsal olarak baktığımızda Bursa’da yaklaşık 700 bin öğrenci ve 2000 civarı kurum var. Bu noktada çok iyi bir örneklem teşkil ediyor. Her öğrencinin aileleri okula geliyor ve burada bir farkındalık oluşturmak Bursa’nın geneline tesir eden bir durum oluyor. Sonrasında davranışa dönüşüyor. Bu doğrultuda öğrencilerin sağlıklı birey olarak yetişmelerini sağlamak için bu proje çok önemli. Bu proje ile öğrencilerimiz beslenme alışkanlıkları, diyabet ve diğer hususlarda desteklenecek. Ayrıca üniversitemizin öğrencileri meslekleriyle ilgili pratik yapma imkânına kavuşarak sahada çok önemli deneyimler kazanacak" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitenin üçüncü vazifesinin topluma hizmet uygulamaları olduğunu kaydetti.

İmzalanan protokol; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü ile İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı her düzeydeki okul ve kurumları, her türlü eğitim öğretim faaliyetlerini, okul ya da kurum mensuplarını, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencileri kapsıyor. Protokol çerçevesinde; öğrenciler, öğretim elemanlarının rehberliğinde ve okul yönetimi ile işbirliğinde sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik etkinliklerde bulunacak. Protokolde ayrıca çevrenin sağlığa uygunluğunun değerlendirilmesi, sağlık risklerinin belirlenmesi, sağlık taramalarının yapılması, temel ilkyardım uygulamalarının öğretilmesi ve sağlık eğitimlerinin yapılması gibi konular da yer alıyor.