Bursa'da doğru tercihin adresi: Büyükşehir

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençleri YKS hazırlık sürecinde yalnız bırakmadığı gibi tercih döneminde de desteğini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından 19 noktaya tercih çadırları kuran Büyükşehir Belediyesi, gençlere ücretsiz danışmanlık desteği vermeye başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi; eğitimden spora, kültür sanattan burslara kadar birçok aktivite ile gençlerin sosyal ve ekonomik taleplerine yönelik farklı projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda yıl içerisinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere, eğitim desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası da önemli karar noktalarından biri olan üniversite tercihlerinde gençleri yalnız bırakmadı.

Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak gençlere, 19 noktaya kurduğu tercih çadırları ile ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. BUSMEK marifetiyle, dönem içinde ücretsiz ve kaliteli YKS hazırlık kursları ile gençlere ve ailelerine destek olan Büyükşehir Belediyesi, üniversite tercih döneminde de onları yalnız bırakmadı.

Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları şehrin farklı noktalarında 21 – 30 Temmuz tarihleri arasında hizmet verecek. Tercih rehberliği hizmeti kapsamında deneyimli öğretmenler, doğru tercihler yapılması konusunda yol gösterecek. Sınav sonuçları ve bireysel tercihler değerlendirilerek, en uygun üniversite ve bölümler hakkında gençlere bilgi verilecek.