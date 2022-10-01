Bursa'da doğanın kalbi Dağyenice'de müzik keyfi

Bursa’da bugün gerçekleştirilecek ‘Nefes Dağyenice Park Resort Festivali’ için geri sayım başladı. Doğanın kalbinde; İrem Derici, Gece Yolcuları ve Ekin Uzunlar’ın sahne alacağı festivalde seyirciler sürprizlerle dolu bir gün geçirecek.BURSA (İGFA) - Bursa’da temmuz ayında kapılarını açan Türkiye'nin en büyük açık hava doğal yaşam merkezi olan Nefes Dağyenice Park Resort; muhteşem doğası, Avrupa’nın en büyük macera parkı, göl manzarası, sosyal donatı alanları ve farklı alternatif konaklama imkanlarıyla eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. 627 bin metrekare bir arazi üzerine kurulu eşsiz tesis, henüz temmuz ayında hizmete girmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerin gözde nokta olmayı başardı. Her mevsim ayrı doğal güzellikler sunan Nefes Dağyenice Park Resort 7 farklı konseptte konaklama olağanı sunuyor.

Eğlence ve doğaseverleri bir araya getirecek ‘Nefes Dağyenice Park Resort Festivali’ bugün gerçekleştirilecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici, Pop-rock müziğinin gelmiş geçmiş en iyi gruplarından biri olan Gece Yolcuları, Karadeniz müziğinin sevilen ismi Erkin Uzunlar’ın sahne alacağı festivalde seyirciler eşsiz bir konser deneyimi yaşayacak. Doğa ile iç içe eşsiz festivalde yer almak isteyen doğa ve müzik tutkunları ‘Biletinial’ ve ‘Biletix’ üzerinde yerini ayırtabilecek.