Bursa'da devrilen 350 ağaç kaldırılıyor

Bursa’yı iki gün boyunca etkisi altına alan kuvvetli lodos, özellikle şehir merkezinde birçok hasara yol açarken, Osmangazi Belediyesi ekipleri ilçe genelinde lodostan geriye kalan enkazı kaldırıyor.BURSA (İGFA) - Son yılların en güçlü fırtınasının yaşandığı Bursa’da birçok binanın çatısı uçarken, yüzlerce ağaç devrilerek maddi hasara neden oldu.

Osmangazi Belediyesi ekipleri, lodosun yaşandığı ilk anlardan itibaren teyakkuza geçerek, ilçe genelindeki hasarlara müdahale etti. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, zarar gören bölgelerde güvenlik tedbiri alırken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de birçok bölgede meydana gelen çatı uçması, toprak kayması, tabela ve panoların düşmesi gibi durumlara iş makineleri ile müdahale ederek enkazı kaldırdı.

Fırtınalı gecenin ardından gün ağırınca Osmangazi ilçesindeki devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise şiddetli lodosun etkisiyle ilçede toplam 350 ağacın devrildiğini tespit etti. Belediye ekipleri, 24 saat boyunca aralıksız çalışarak, binaların çatısına, okul, cami ve kamu kurumu bahçelerine, yol ve parklara yıkılan ağaçları tek tek kaldırdı.